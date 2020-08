COSA NON SI FA PER SOLDI – LA PERCULATA DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD CHE HA REGALATO UN TITOLO FARLOCCO A UN IMPRENDITORE CINESE SPERANDO DI OTTENERE UNA COSPICUA DONAZIONE: CON TANTO DI CERIMONIA A SHANGAI LA PRESTIGIOSA UNIVERSITÀ HA INSIGNITO CHAN KING WAI, IMPRENDITORE DI HONG KONG, DEL TITOLO DI “BELT & ROAD ACADEMICIAN FROM OXFORD UNIVERSITY” – UN TITOLO CREATO SUL MOMENTO E CHE NON SIGNIFICA NULLA…

Da "www.ticinonews.ch"

oxford e il riconoscimento a chan king wai 1

Chi non sogna un titolo accademico di Oxford? L’università britannica è una delle più rinomate al mondo e poter appendere nell’ufficio un titolo con il suo sigillo non è da tutti. Ma Chan King Wai se lo è potuto permettere. Imprenditore di Hong Kong, vicino al Partito comunista cinese e proprietario di una multinazionale attiva in tutta l’Asia nei più svariati settori, Chan è stato insignito lo scorso anno del titolo di “Belt & Road Academician from Oxford University”, titolo che potrebbe essere tradotto come “Accademico della Nuova via della seta dell’Università di Oxford. La Belt &Road Initiative, la Nuova via della seta, è l’enorme progetto cinese di miglioramento dei collegamenti tra Europa e Asia.

oxford

Un titolo creato al momento

Un’inchiesta del Guardian, però, rivela oggi che il titolo, conferito lo scorso anno durante un’imponente cerimonia tenutasi a Shangai, non vale nulla, ma è stato creato nella speranza di ottenere finanziamenti dal facoltoso imprenditore. A confermarlo lo stesso professore che ha creato e consegnato il premio Alan Hudson.

oxford e il riconoscimento a chan king wai 3

Cercando sul dizionario il professore si è reso conto che la parola “accademico” non implicasse alcun significato legato a qualche risultato universitario. “Significa che qualcuno è coinvolto con l’università. Ci siamo, ho detto, possiamo metterlo sul certificato come riconoscimento del suo contributo al programma”, ha dichiarato ai giornalisti del Guardian.

Oxford university

Per una donazione

“L’incentivo era la potenziale donazione all’università o al dipartimento, e per numerosi programmi”, ha aggiunto Hudson. L’Università di Oxford, che non ha commentato la notizia, non ha nemmeno rivelato se la donazione sia poi arrivata. Di sicuro nessuno si attendeva la maestosa cerimonia organizzata a Shangai, con ospiti cinesi e britannici, tra cui alcuni rappresentanti consolari.

oxford e il riconoscimento a chan king wai 4

Hudson, che era responsabile di alcuni programmi di “Leadership and Public Policy” a Oxford, è ora in pensione. Anche l’Università, però, sembra coinvolta nel riconoscimento a Chang, stando alle parole di Hudson: “Mi hanno contattato dall’ufficio di Hong Kong (dell’Università di Oxford) chiedendo che approcciassi Chan King Wai... dal punto di vista di una donazione importante all’università”, ha dichiarato al Guardian.

