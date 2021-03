9 mar 2021 18:15

COSA PENSANO I NERI DISCRIMINATI (VERAMENTE) DELLE LAGNE DI MEGHAN MARKLE? – LA MOGLIE DI HARRY HA FATTO L’ATTRICE, È RIUSCITA NELLA SCALATA SPOSANDO IL PRINCIPINO DEI SUOI SOGNI E HA SFANCULATO TUTTI QUANDO HA CAPITO CHE INAUGURARE ASILI NEI PAESINI A NORD DI LONDRA NON ERA IL FUTURO CHE VOLEVA – IN SUA DIFESA SONO SCESE IN CAMPO LA TENNISTA SERENA WILLIAMS E LA POETESSA GRIFFATA AMANDA GORMAN, MA CHI SUBISCE IL RAZZISMO DAVVERO NON SENTE SMINUITA LA SUA LOTTA DA UN’ATTRICETTA CHE VUOLE SPALARE MERDA SULLA FAMIGLIA DEL MARITO PER BEGHE DA QUATTRO SOLDI?