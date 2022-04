COSA PENSANO I PORNODIVI RUSSI DELLA GUERRA IN UCRAINA? TACCIONO! - BARBARA COSTA: “TACE MARKUS DUPREE E SE NE STA ZITTA ANCHE JIA LISSA, PORNOSTAR MOSCOVITA, NEL PORNO DA 5 ANNI E CON 1,6 MILIONI DI FOLLOWERS SUL SUO PROFILO INSTAGRAM. COSÌ LA COLLEGA GINA GERSON, SIBERIANA CHE SU TWITTER PRECISA CHE LEI ORA VIVE IN UNGHERIA. COSÌ LA COLLEGA EVA ELFIE, DI OMSK, 2,7 MILIONI DI FOLLOWERS E FETICCIO DELLE DONNE SU PORNHUB. E DIRE CHE SONO GLI "ODIATI" STATI UNITI, CHE NEL PORNO DETTANO LEGGE, CHE LI RIEMPIONO DI PRIVILEGI E SOLDI…”

Barbara Costa per Dagospia

markus dupree oscar del porno

“Io sono un patriota, amo la Russia, e non c’è posto migliore sulla Terra della mia San Pietroburgo”: ha sempre detto così, Markus Dupree, russo pornostar famoso e pluripremiato, una carriera, la sua, invidiabile ma resa possibile… dai dollari e dalle fattibilità americane. Nel porno da 13 anni, il 34enne Markus Dupree (vero nome Aleksey Yurievich Maetny) la sua "russità" liberamente e di continuo la esalta, e infatti nel settore il suo patriottismo non è un segreto. Però, se si va sui suoi social a vedere che ne pensa, della sua adorata Russia in bellica carnefice azione in Ucraina… silenzio assoluto.

crystal rush hustler magazine

Non una parola, foto, like su ciò che Putin sta facendo. Né in assenso né in dissenso. Come sarebbe, Markus Dupree??? E come la mettiamo con te e con altri russi pornostar celebri – non solo in Occidente ma solo grazie all’Occidente – che su quanto il Cremlino fa… non fiatate??? Eh, presenti e vispi sui social e sui media in generale se si tratta di decantare quanto e bene lavorate e in Occidente prosperate, e nemmeno un ah, o un urrà, o mugugno o intervista o video, su quanto mamma Russia fa. Oddio, anche starsi zitti è una presa di posizione.

gina gerson (3)

E non sono nata ieri, e lo so che le vostre famiglie d’origine stanno in Russia, e tanti di voi non si espongono per evitargli ritorsioni. È così? È "solo" così? Come Markus Dupree, se ne sta social zitta Jia Lissa, pornostar moscovita, nel porno da 5 anni e con 1,6 milioni di followers sul suo profilo Instagram: un bel porno pubblico a cui far sapere che lei è “cittadina del mondo” e che è sexy e felice e gnocca e… niente sulla guerra in Ucraina.

markus dupree

Così la collega Gina Gerson, siberiana che su Twitter precisa che lei ora vive in Ungheria, e si posta su Ig promuovendosi in ogni beltà, e altro a quanto pare a lei non confà. Così la collega Eva Elfie, di Omsk, 2,7 milioni di followers su Ig, su Pornhub feticcio delle p*pparole femmine, e la sola cosa che fa è postare mani a cuore e labbra a c*lo di gallina e stickers di Hello Kitty, e… stop.

Per carità, sarò scema io, e sbadata e cieca e sorda, e nondimeno, se ci sono porno performer occidentali e capi del porno occidentali che da 2 mesi si sbattono e smollano bei soldoni in aiuti i più concreti ai civili ucraini, in 2 mesi mi sono sfuggiti performer russi che a riguardo proferiscano verbo: attori arcinoti emigrati in Europa e poi negli Stati Uniti, perché sono gli "odiati" Stati Uniti che nel porno dettano legge e li riempiono di privilegi e soldi!!!

markus dupree autumn falls

Sono gli Stati Uniti che hanno accolto questi ragazzi provenienti da posti russi i più disparati, ragazzi che ti raccontano in coro la stessa solfa: 20enni e poco più, nati e cresciuti sotto Putin, non ti nascondono l’abisso di vita sociale e culturale che separa le grandi città russe dalle province le più desolate. Sono ragazzi che hanno studiato – Dupree è laureato in economia – e che, appena è capitato loro il porno treno di lasciare la madrepatria, non ci hanno pensato un attimo. Lo dice su "Hustler" Crystal Rush, russa porno milf che negli USA ha messo a frutto il suo portentoso lato b, ergendosi a anal-queen: “In Russia ci sono donne nuove”, squittisce Crystal, “anni luce lontane dalla babushka icona della grossa popolana, come anni luce lontane dalle femme fatale algide in Occidente stereotipate”.

eva elfie porn video

Giusto, e se lei è scappata da un buco vicino Mosca “dove tutto è tabù e saturo di conservatorismo”, e se lei 9 anni fa, “appena sono riuscita a ottenere un visto per gli Stati Uniti sono andata via” e non più tornata dacché in California ci vive porno e beata e da donna libera emancipata e sapio-sessuale, cosa pensa, se ci pensa, di Putin e dell’Ucraina e delle sanzioni occidentali? Nulla, pubblicamente non dice nulla, e sui social posta spottoni dei suoi porno di prossima uscita, e però curiose ci post-fissa due bandiere, né russa né ucraina, ma statunitense e arcobaleno.

crystal rush by tushy

Fermi tutti, che un pornoattore russo con le p*lle di dire la sua ci sta, sì, l’ho trovato, eccolo, è lui, Alex Mack: russo siberiano, due lauree, una in economia in Russia e la seconda in informatica in California, Alex Mack ha Instagram privato, ma con foto profilo a colori gialloblu ucraini con su faccione di Zelensky. Più chiaro di così! Alex è giunto negli USA senza parlare inglese, con l’aiuto dei rubli di mamma e papà si è americanizzato, e oggi è un porno star 34enne ben agguerrito e di ritornare in Russia… manco a parlarne! Invece Markus Dupree ha detto di volerci tornare, per aprirci studios porno a suo nome.

jia lissa by vixen 1

Chissà se la chiusura di tutti i social occidentali – su cui da pornostar Markus Dupree tanto ci campa – decisa dal suo caro Putin lo trova d’accordo, e chissà se lo seguirà la sua procace fidanzata, Autumn Falls, pornostar e newyorkesissima, e chissà come si troverà a suo agio, il patriota Markus Dupree, a lasciare gli States per un Paese dove è male tutto ciò che non approva un governo che ti sbatte in galera per ogni libertà che in Occidente hai imparato a godere e rispettare, e chissà quanto si ricava sui social made in Russia – VKontakte, il Facebook russo, RuTube lo YouTube, Rossgram l’Instagram – già, chissà…

alex mack

Andatelo a dire a Steve Holmes, pornostar 61enne attivo e sc*pante, cosa significa vivere sotto i russi!!! Andatelo a dire a lui, che è romeno e nel 1968 suo padre, visto quanto "fatto" da Breznev in Cecoslovacchia, ha preso la famiglia e senza nulla sono scappati, e ci sono perdio riusciti, a raggiungere la salvezza e la sacrosanta libertà, in Germania Ovest!!!

eva elfie onlyfans gina gerson (2) jia lissa by vixen 2 gina gerson (9) markus dupree lana rhoades alex mack 2 crystal rush 1 eva elfie (4) markus dupree kira noir steve holmes james deen porn video steve holmes markus dupree porn video jia lissa by vixen alex mack foto profilo instagram alex mack 3 eva elfie (2) crystal rush brad sterling porn video gina gerson eva elfie gina gerson (7) steve holmes markus dupree porn scene 1 gina gerson (6) alex mack tw steve holmes markus dupree porn scene eva elfie (3) markus dupree autumn falls (2) markus dupree e colleghe pornostar gina gerson (8) crystal rush step mom likes up the ass tw gina gerson (4) crystal rush gina gerson (5) jia lissa by vixen 3