COSA PENSANO I TURISTI STRANIERI DI ROMA? CITTÀ ETERNA, ETERNI PROBLEMI - SUI SOCIAL IL 90 PER CENTO DEGLI STRANIERI CHE HANNO VISITATO L’URBE PARLA DI UN VIAGGIO “MERAVIGLIOSO”, “INDIMENTICABILE”, “ROMANTICO”. PERÒ, CHI SI LAMENTA INDICA LE STESSE IRRISOLTE CRITICITÀ DI ROMA: LA CITTÀ NON È PULITA, C'È TROPPO CAOS, CERCANO DI TRUFFARTI O DI RUBARTI IL PORTAFOGLI…

Marco Evangelisti per il Messaggero

Cosa pensano i turisti stranieri di Roma? «Non fraintendetemi, apprezzo enormemente la ricchezza dei siti storici, ma la città è completamente satura di turisti al punto da diventare sgradevole. Di conseguenza ci sono anche troppi avvoltoi che cercano di truffare. La bellezza è un po' rovinata» scrive David, inglese, su Twitter. Risponde alla domanda di un'altra utente, Emily, che ha lanciato una sorta di sondaggio con la richiesta: ditemi una città che tutti amano, ma a voi non è piaciuta. Tra le risposte compaiono Londra, Parigi, Venezia, New York. Ma anche Roma è indicata con una certa frequenza. Frederik cita la delusione provata nella Città eterna, ma aggiunge: «Voglio darle un'altra possibilità».

Sophie sottolinea: «Roma è così sporca». C'è chi invece racconta: «La prima volta che sono stata a Roma mi sono detta che non sarei più tornata. Poi, alla fine mi sono trasferita a Roma». Qualcuno ricorda che Roma era stupenda alla fine del lockdown, quando era semivuota. Sia chiaro: sui social, il 90 per cento degli stranieri che hanno visitato Roma, parla di un viaggio «meraviglioso», «indimenticabile», «romantico» etc etc. Però, chi si lamenta dell'esperienza romana, solitamente indica le stesse irrisolte criticità: la città non è pulita, c'è troppo caos, cercano di truffarti o di rubarti il portafogli. Città eterna, eterni problemi.

