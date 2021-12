LA COSA PIÙ BRILLANTE CHE CI VIENE IN MENTE CONTRO GLI STUPRI È SEGREGARE LE DONNE - INVECE DI AUMENTARE CONTROLLI E PENE, DOPO LE VIOLENZE SESSUALI SULLA TRATTA MILANO-VARESE UNA PETIZIONE ANTI-MOLESTIE CHE HA RACCOLTO ONLINE 3.500 FIRME CHIEDE DI ISTITUIRE COMPARTI DEL TRENO PER SOLE FEMMINE, CHE POTRANNO "VIAGGIARE SICURE" - LA COMPAGNIA LOMBARDA TRENORD CI AVEVA GIÀ PENSATO CREANDO DELLE AREE DI VIDEOSORVEGLIANZA E CON UN PULSANTE DI EMERGENZA ATTIVABILE…

Federica Zaniboni per "Libero Quotidiano"

Lo stupro dello scorso 3 dicembre, consumato da due ragazzi - un marocchino e un italiano - ai danni di una 21enne che viaggiava su un treno Milano-Varese, ha suscitato angoscia e preoccupazione.

Nei giorni scorsi, mentre veniva convalidato il fermo dei due accusati, dalla piattaforma web change.org cominciava a diffondersi la petizione - "Vogliamo viaggiare sicure" - avanzata da una cittadina del Varesotto per chiedere a Trenord di istituire una carrozza dedicata soltanto alle donne su tutte le linee ferroviarie.

Una raccolta di firme già arrivata a più di 3.500 adesioni. La vittima dell'abuso, un'impiegata di 21 anni, stava tornando a casa dal lavoro, quando sullo stesso convoglio sono saliti gli arrestati.

Ma la giovane non è stata la sola a trovarsi in pericolo quella sera, perché pochi minuti dopo che il marocchino 27enne l'aveva stuprata tenendola bloccata con una bicicletta sulle gambe, i due hanno subito tentato di aggredire un'altra donna.

Scesi alla fermata di Venegone Inferiore, si sarebbero immediatamente avvicinati a una coetanea della prima vittima che si trovava in sala d'attesa, cercando di ripetere la violenza: fortunatamente la ragazza è riuscita scappare.

Il tutto sarebbe accaduto poco dopo le 22, orario nel quale, solitamente, è più facile trovarsi a viaggiare su vagoni deserti. In questo senso, la raccolta firme afferma che «abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura», con riferimento a quegli orari percepiti dai passeggeri come più "pericolosi". «In altri Paesi - continua il testo della petizione -, sui mezzi di trasporto anche locali, esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici».

Dunque, «chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure». La richiesta, pubblicata sulla piattaforma digitale solo due giorni fa, si è diffusa molto rapidamente sui social network, arrivando - come detto - a un alto numero di adesioni in poco tempo.

L'obiettivo è quello di arrivare a 5mila firme e, nonostante i molti dubbi sollevati dagli utenti, è possibile che venga raggiunto a breve. L'idea è partita da Greta Carla Achini, residente nel Comune di Malnate che, sul suo profilo Facebook, scrive di non essere «una frequentatrice di treni da qualche anno», ma di trovare «molto preoccupante» l'episodio accaduto sulla linea Milano-Varese.

«È una cosa che sarebbe potuta accadere ad ognuna di noi, quante volte abbiamo preso quel treno? Ho pensato allora di fare una petizione online» spiega. Peraltro, la società che gestisce i trasporti ferroviari in Lombardia aveva introdotto sui nuovi treni, circa cinque anni fa, le carrozze "Safe & Quiet on board", uno spazio al centro del convoglio dotato di sistema di videosorveglianza e di un pulsante di emergenza attivabile dai viaggiatori in caso di pericolo. Trenord aveva presentato il progetto nel 2016, ma non è chiaro se ne fosse dotato il mezzo su cui è avvenuta la violenza dello scorso 3 dicembre.

