2 feb 2023 17:52

COSA POTRÀ MAI SUCCEDERE SE SI CREA UNA TECNOLOGIA CHE REPLICA FEDELMENTE LA VOCE DI CHIUNQUE? CHE EMMA WATSON FINISCE PER RECITARE IL MEIN KAMPF. IN REALTÀ LA POVERA ATTRICE È STATA UNA DELLE VITTIME DELL’USO DEGENERATIVO CHE SI FA DI "EVENLABS", UN SOFTWARE CAPACE DI REPLICARE LA VOCE DI CHIUNQUE ASCOLTANDO POCHI SECONDI DI AUDIO CAMPIONE – PER USARE IL SERVIZIO BASTA ISCRIVERSI E INIZIARE A GENERARE FOLLI DEEPFAKE CHE …