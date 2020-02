DI COSA PUO' PARLARE UN MASCHIO BIANCO ETERO CHE VINCE UN OSCAR, PER NON ESSERE ACCUSATO DI APPROPRIAZIONE CULTURALE? DI DIRITTI DEGLI ANIMALI! – JOAQUIN PHOENIX SALE SUL PALCO E RIFILA ALLA PLATEA UN DISCORSO DA VEGANO SULLE VACCHE E IL LATTE (PIU' UN RICORDO DEL FRATELLO MORTO PER OVERDOSE) – L'ALTRO TEMA CONCESSO E' L'ATTACCO A TRUMP. CI PENSA BRAD PITT: “MI HANNO DETTO CHE HO SOLO 45 SECONDI, MA…” - VIDEO

Joaquin Phoenix, consacrato miglior attore protagonista con il suo “Joker”, ha emozionato la platea degli Oscar con un discorso per i diritti e contro ogni forma di discriminazione, come aveva fatto anche ai Bafta di quest’anno. L’attore ha ammesso umilmente di aver fatto “cose terribili” nella sua vita e ha chiuso con un tributo al mai dimenticato fratello River, l’attore morto a soli 23 anni per overdose nel 1993.

“Sono così pieno di gratitudine adesso” ha esordito con commozione. “Non sento di essere migliore rispetto agli altri attori nominati o a chiunque altro in questa stanza perché condividiamo lo stesso amore per il cinema. E questa forma di espressione mi ha regalato una vita straordinaria.

Non so dove sarei senza il cinema”. “Ma penso che il dono più grande che ha dato a me e a molti di noi sia l’opportunità di usare la nostra voce per i senza voce – ha continuato Phoenix – Ho pensato a lungo ad alcune delle questioni pressanti che fronteggiamo come collettività”.

“Penso a volte che sentiamo o ci fanno sentire che lottiamo per cause diverse. Ma per quanto mi riguarda, vedo condivisione. Penso che, sia che parliamo di disuguaglianza di genere o razzismo o diritti Lgbt o diritti degli indigeni o degli animali, stiamo parlando della lotta contro l’ingiustizia. Stiamo parlando della lotta contro l’opinione che una nazione, un popolo, una razza, un genere, una specie, ha il diritto di dominare, usare e controllare un’altra con impunità”.

L’attore, convinto ambientalista e vegano, ha proseguito esortando la platea a recuperare il contatto con la natura: “Penso che siamo diventati davvero sconnessi dal mondo naturale. Molti di noi sono colpevoli di una visione del mondo egocentrica e crediamo di essere al centro dell’universo. Andiamo nel mondo naturale e lo deprediamo per le sue risorse.

Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e di rubare il suo bambino, anche se le sue grida di angoscia sono inconfondibili. E poi le prendiamo il latte fatto per il suo vitello e lo mettiamo nel suo caffè e nei nostri cereali”. Attivista in prima linea, Phoenix è stato anche arrestato in una manifestazione per il clima.

“Temiamo l’idea di cambiamento personale – ha continuato Phoenix – perché pensiamo che dobbiamo sacrificare qualcosa, rinunciare a qualcosa. Ma gli esseri umani al loro meglio sono creativi e ricchi di immaginazione, e possiamo creare, sviluppare e applicare sistemi di cambiamento benefici per tutti gli esseri senzienti e l’ambiente”.

Avviandosi verso la conclusione del breve discorso, Phoenix, che è passato per rehab e depressione, ha ammesso: “Sono stato una canaglia per tutta la mia vita, sono stato egoista. A volte sono stato crudele, è stato difficile lavorare con me, e sono grato che molti di voi in questi stanza mi abbiano dato una seconda possibilità.

Penso che è quello che succede quando siamo al meglio: quando ci sosteniamo l’un l’altro. Non quando ci cancelliamo a vicenda per i nostri sbagli passati, ma quando ci aiutiamo l’un l’altro per crescere. Quando ci educhiamo a vicenda, quando ci guidiamo a vicenda verso la redenzione“. Poi, prima di lasciare il palco, il tributo al fratello scomparso: “Quando aveva 17 anni, mio fratello scrisse questo verso. Diceva: ‘Corri verso il rifugio con amore e la pace seguirà‘”.

Brad Pitt è il miglior attore non protagonista negli Oscar 2020 per la sua interpretazione in “C’era una volta a Hollywood”. Un secondo Oscar della carriera per lui, ma il primo come attore: Pitt, infatti, si era già aggiudicato la statuetta più ambita di Hollywood come produttore nel 2014 con “12 anni schiavo”, mentre la sua prima nomination agli Oscar risale invece al 1996 con “12 scimmie”.

La critica al Senato USA

Questa volta, la statuetta arriva per l’interpretazione di Cliff Booth, stuntman della Hollywood degli anni Cinquanta da sempre ombra di Rick Dalton (uno straordinario DiCaprio), ma anche attore che vorrebbe lavorare per il cinema d’autore e che però si ritrova a girare western.

«Questo è per i miei figli: vi adoro», ha dichiarato sul palco dell’Academy. Poi la stoccata al Senato: «Mi hanno detto che ho solo 45 secondi qui sul palco che è comunque più di quanto il Senato abbia concesso a John Bolton questa settimana». Pitt ha criticato il Gop per non avere ammesso testimoni al processo d’impeachment contro il presidente Donald Trump. «Penso che forse (Quentin) Tarantino ci farà un film – ha aggiunto – alla fine gli adulti fanno la cosa giusta».

L’abbraccio con Leo

Alla notizia della vittoria, Leo è stata la prima persona che Brad ha abbracciato. Erano seduti vicino, Pitt accompagnato dalla mamma e Leo dalla fidanzata Camila Morrone. E una volta sul palco, il primo pensiero dell’ex di Anjelina è stato proprio per l’amico: «Non potrei non essere tuo amico», ha fatto sapere, prima di iniziare il discorso.

