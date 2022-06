COSA C’È DIETRO LA FOTO DI BRIATORE E LE SUE TRE EX? UNA BEATA MAZZA! – NESSUNA REUNION, NESSUN PRANZO O SCENE DA TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE: ELISABETTA GREGORACI, NAOMI CAMPBELL E HEIDI KLUM ERANO A CANNES E SI SONO RITROVATE PER CASO NELL’AREA VIP DEL GRAN PREMIO DI MONTECARLO DOVE È SCATTATO IL SELFIE - E OVVIAMENTE, COME DANDOLO ANTICIPATO, IL RE MIDA DELLA EXIT STRATEGY NE HA APPROFITTATO PER FAR PARLARE DI SÉ POSTANDO LO SCATTO…

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

A giudicare da come l'immagine è diventata virale su social e web, sembra che la maggior parte delle persone disperino di riuscire a mettere insieme tre ex in una solo foto ricordo.

Flavio Briatore l'ha fatto al Gran Prix di Montecarlo. In un post su Instagram, sorridono lui, Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. I più hanno commentato cose tipo «sei un mito», «grande classe a restare amico di tutte» o hanno lodato le tre bellissime per il fair play.

In un attimo, Mister Billionaire, da che aveva fama di trasformare in ex tutte le donne che toccava, è diventato il Re Mida della Exit Strategy sentimentale: l'uomo capace di far andare d'accordo tre dive che uno semmai se le immagina mentre si fanno lo sgambetto in passerella.

Poi, qualcuno, nei commenti, si è beceramente entusiasmato per «la triplete» e qualcuno, al contrario, si è indignato «per lo sfoggio di donne come trofei». Ognuno ha letto la foto con la sua sensibilità o insensibilità. Il risultato è comunque, in definitiva, un colpo di genio, laddove, oggi, la misura del genio si quantifica nella capacità di far parlare di sé.

Più banalmente, mettere insieme le due ex top model e la ex moglie è stato un colpo di fortuna: arrivavano tutte dal Festival di Cannes, a un passo da lì, e l'area Vip della Formula Uno è una: incontrarsi era fatale ed è scattato il selfie. Non ci sono stati pranzi, cene né scene da tutti insieme appassionatamente.

Ciò non toglie a Mister Billionaire il merito di aver saputo tenere buoni rapporti con tre donne che ha amato. Con Elisabetta si vede sempre assieme al figlio Nathan Falco. Con Naomi e Heidi si sente spesso.

Tanta armonia non era scontata. Nel 2001, Naomi arrivò a chiedergli nove miliardi di lire di danni per una scenata avvenuta quando si erano lasciati, dopo che lui era stato fotografato con un'altra, lei con un altro. Dopo il divorzio da Elisabetta, erano invece spuntati due tizi a caccia di visibilità che dicevano di essere stati intimi di Lady Briatore, ma che lui ha signorilmente ignorato. Con Heidi, l'amore era finito mentre lei era incinta. Leni, nata nel 2004, fu adottata poi dal rapper Seal. Flavio aveva raccontato al Corriere : «Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però, Leni sa di essere mia figlia, la frequento e tutti noi abbiamo un rapporto eccezionale».

La foto al Gran Prix di Montecarlo testimonia che ci si può lasciare non nel migliore dei modi, ma poi diventare migliori amici. Magari finirà così anche fra Johnny Depp e Amber Heard, tanto rumore per nulla. E questa foto testimonia anche che possono farsi simpatia fra loro tutte le ex di qualcuno. In fondo, hanno in comune di essere sopravvissute allo stesso uomo.

