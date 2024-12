6 dic 2024 11:54

COSA C’È DIETRO LA MORTE DI LARIMAR ANNALORO, LA 15ENNE TROVATA IMPICCATA A PIAZZA ARMERINA, IN PROVINCIA DI ENNA? – I GENITORI HANNO TROVATO, IN UN CELLULARE USATO DALLA RAGAZZA, UNA CHAT DI WHATSAPP CON UN COETANEO CHE RISALE ALLA NOTTE PRECEDENTE ALLA SCOMPARSA: CI SONO DIECI TELEFONINI SOTTO SEQUESTRO E GLI INVESTIGATORI CONTINUANO A INDAGARE PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO E DIFFUSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO. L’IPOTESI È CHE CI FOSSERO IN CIRCOLAZIONE IMMAGINI DI LARIMAR IN MOMENTI INTIMI E…