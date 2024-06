Traduzione dell'articolo di Adrian Horton per www.theguardian.com

Nel 2013, il conglomerato alimentare statunitense Smithfield Foods – il più grande produttore di carne di maiale del paese – è stato venduto alla società con sede a Hong Kong “WH Group” con un accordo del valore di 7,1 miliardi di dollari. È stata la più grande acquisizione cinese mai effettuata di un'azienda americana. Praticamente da un giorno all’altro, il Gruppo WH, precedentemente chiamato Shuanghui International, ha acquisito la proprietà di quasi un maiale americano su quattro.

Un affare così enorme non è passato inosservato. La copertura giornalistica e l’udienza al Congresso hanno messo in dubbio la vendita. Ma agli occhi della maggior parte delle persone, e certamente della maggior parte dei consumatori americani, la vendita di Smithfield Foods rimaneva proprio questo: un affare.

Per Nate Halverson, giornalista del Center for Investigative Reporting (CIR) di Emeryville, California, l'accordo Smithfield è stato il primo punto di un modello molto più ampio e preoccupante, sebbene l'amministratore delegato della società, Larry Pope, abbia assicurato al Congresso che il governo cinese non era dietro l'acquisto del Gruppo WH. Tuttavia Halverson ha trovato prove del contrario durante un viaggio al quartier generale della società: un documento segreto, contrassegnato come non destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, che descriveva dettagliatamente ogni dollaro dell'accordo, e la Bank of China gestita dallo stato “responsabilità sociale” nel sostenere la “strategia nazionale”.

“Sicurezza nazionale” è la motivazione che ha sostenuto anche gli acquisti di terreni dell’Arabia Saudita in regioni così disparate come l’Arizona e lo Zambia, o l’importazione da parte della Russia di cowboy americani per gestire le sue mandrie di bestiame. Questi sviluppi apparentemente non correlati sono alla base di “The Grab”, un nuovo avvincente documentario che delinea, con sorprendente chiarezza, la mossa dei governi nazionali, degli investitori finanziari e delle forze di sicurezza private di accaparrarsi risorse alimentari e idriche. «Stiamo solo assistendo alle prime fasi di quella che sarà la grande storia del 21° secolo» ha detto Halverson.

"The Grab", della regista Gabriela Cowperthwaite e filmato nel corso di sei anni, spiega quello che sta accadendo, collegando il reportage di Halverson su Smithfield all'acquisto da parte di una società di investimento di New York di terreni agricoli dell'Arkansas per rifornire Hong Kong. WikiLeaks descrive dettagliatamente come il re dell'Arabia Saudita abbia ordinato alle compagnie nazionali di acquistare risorse all'estero per prosciugare le falde acquifere dell'Arizona e rivela una serie di e-mail trapelate da una società di sicurezza privata agli agricoltori sfollati in Zambia.

Le tappe sono geograficamente disparate e oscure, ma mettono in evidenza un punto: ciò che è stato il petrolio per il 20° secolo, cibo e acqua saranno per il 21°.

Questa tendenza è già in atto, dalle milizie dell’avocado in Messico all’invasione russa dell’Ucraina, che il film sostiene sia stata motivata, in parte, dal desiderio di Putin di controllare il pane. Lo schema non è tanto un piano quanto una serie di reazioni, da parte di una varietà di attori, al fatto che ogni singolo essere umano ha bisogno di cibo e acqua, e non c’è abbastanza terra coltivabile sulla Terra per l’aumento previsto di 2 miliardi di persone entro il 2050. L’istinto, a livello primordiale e nazionale, è quello di accumulare.

[…] Cowperthwaite e il suo team si sono recati nella contea rurale di La Paz, in Arizona, dove un'azienda saudita ha acquistato circa 15 miglia quadrate di terreno agricolo. Secondo i residenti, le attività della fattoria sono nascoste. Ma l’azienda agricola, che fornisce fieno allo stato del Golfo, ha prosciugato le falde acquifere della regione. I residenti raccontano di essere rimasti senza acqua, di aver scoperto pozzi vuoti e non avere alcuna possibilità di ricorso.

Il film collega i loro dubbi alla disperazione dei contadini zambiani sfollati, attraverso un sistema complicato e occidentalizzato, da milizie mercenarie per far posto a terreni agricoli commerciali controllati da attori esterni provenienti da vari paesi: Cina, Stati del Golfo, Stati Uniti. La corsa per ottenere terreni agricoli a spese dei residenti locali rappresenta “la nuova colonizzazione dell’Africa”, afferma “Brig” Siachitema, un avvocato zambiano che lotta per i diritti di proprietà degli indigeni.

[…] Il colpevole non è un paese o un’azienda, ma un’oscura rete di interessi mercenari

[…] Halverson e il film hanno una chiara dichiarazione d'intenti: se riesci a vedere lo schema, se riesci a riconoscere "la presa" e la vasta e scoraggiante interconnessione, puoi iniziare a elaborare strategie per un mondo migliore e meno mercenario.

«Dal punto di vista giornalistico, voglio solo che le persone abbiano ottime informazioni - ha detto Halverson - perché in questo momento le persone che hanno queste informazioni sono la CIA, Wall Street, governi stranieri e persone molto ricche».

Mentre i primi due terzi di The Grab smascherano questo schema, l’ultimo terzo svela la paura, la schiacciante pressione e il tentativo di opporsi: un movimento bipartisan in Arizona sta cercando di frenare l’uso illimitato di acqua, cause legali in Zambia per ripristinare la terra e pagare la restituzione.

Per gli spettatori dell'Occidente sviluppato, “ci sono molte cose che possiamo fare come individui”, ha detto Cowperthwaite: «mangiare meno carne, ridurre gli sprechi alimentari, comprare meno». A livello politico, Cowperthwaite spera che il film possa promuovere la formazione di un centro nazionale americano per l’acqua, per gestire l’approvvigionamento idrico, i diritti e la strategia. «Non esiste alcuna dottrina per ciò che stiamo attraversando in questo momento. È solo capitalismo”, ha concluso. […]

