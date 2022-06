COSA SI NASCONDE DIETRO AL SUICIDIO DI MARK MIDDLETON? - L'UOMO E' STATO UNO DEI PIU' STRETTI COLLABORATORI DI BILL CLINTON DURANTE LA SUA PRESIDENZA, ED E' STATO LUI A PERMETTERE A JEFFREY EPSTEIN DI ENTRARE PIU' VOLTE ALLA CASA BIANCA - SI E' AMMAZZATO A 59 ANNI SPARANDOSI UN COLPO DI FUCILE IN PETTO (MA PER ESSERE CERTO DI FARLA FINITA SI ERA PREVENTIVAMENTE "APPESO" A UN ALBERO PER IMPICCARSI) - LA FAMIGLIA HA CHIESTO (E OTTENUTO) RISERBO SULLA SUA MORTE, CHE HA ALIMENTATO UNO STRAMBA TEORIA DEL COMPLOTTO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mark Middleton 1

Cosa si nasconde dietro al suicidio di Mark Middleton? L’uomo è stato uno degli assistenti e consiglieri di Bill Clinton durante la sua presidenza, ed è stato lui a far entrare più volte Jeffrey Epstein alla Casa Bianca. Middleton è morto a 59 anni, il 7 maggio, ma sul suicidio, oltre alla comunicazione della famiglia, ci sono poche altre informazioni. Si sa che l’uomo si è ammazzato con un colpo di pistola in un ranch di proprietà di un’organizzazione no-profit vicino alla sua casa a Perryville, in Arkansas. Non si conoscono le ragioni per cui si trovasse lì.

I familiari infatti hanno chiesto a un giudice di impedire che le immagini della morte di Middleton fossero rese pubbliche, lo sceriffo della contea di Perry, Scott Montgomery, ha deciso di conseguenza di non rilasciare alcun dettaglio sul suicidio dell’uomo. «L'inchiesta è ancora aperta. Non posso dire altro», ha detto al Daily Mail.

Mark Middleton con la famiglia

Prima di ricevere l’ordine restrittivo, lo sceriffo aveva però raccontanto che Middleton era stato trovato appeso a un albero con un colpo di fucile al petto. Secondo quanto riferito, ha usato una prolunga come cappio, si è appeso all’albero aiutandosi con un tavolo, e si è sparato. Gli investigatori credono che volesse essere sicuro di portare a termine il suicidio anche nel caso il fucile non avesse funzionato.

Sposato, padre di due figli, Middleton gestiva una rivendita di condizionatori. Non ha lasciato nessun biglietto, anche se alla famiglia aveva detto di sentirti «depresso». Middleton non è il primo ex collaboratore di Clinton o della first lady a morire precocemente, tanto che il fenomeno ha portato a una teoria del complotto chiamata “Clinton Body Count” con tanto di pagina su Wikipedia.

Il ranch dove si e ammazzato Mark Middleton

Alla fine dello scorso anno il Daily Mail aveva rivelato in esclusiva che Middleton era stato uno dei consiglieri di Clinton che aveva permesso ad Epstein di entrare alla Casa Bianca durante i primi anni in carica del presidente.

Necrologio Mark Middleton Mark Middleton con la famiglia 3 Mark Middleton con la famiglia 2 Visite di Esptein a Clinton Il ranch dove si e ammazzato Mark Middleton 2