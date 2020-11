COSA SI PUÒ FARE NELLA ZONA GIALLA? – SI PUÒ USCIRE DALLA REGIONE, MA SOLO PER SPOSTARSI IN ALTRE ZONE GIALLE, MENTRE È VIETATO ATTRAVERSARE I CONFINI DI REGIONI ARANCIONI O ROSSE – IL CAOS MEZZI PUBBLICI: IL CONTROLLO SULLA CAPIENZA AL 50% È IMPOSSIBILE E QUINDI CONTINUERANNO A ESSERCI ASSEMBRAMENTI - È POSSIBILE INVITARE POCHI AMICI A CASA? LE NORME SONO CAMBIATE TRE VOLTE IN TRE SETTIMANE. PRIMA ERA CONSENTITO OSPITARE FINO A SEI PERSONE, POI È STATO RACCOMANDATO DI NON INVITARE A CASA ALCUNA PERSONA NON CONVIVENTE, ADESSO…

Articolo a cura di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

È possibile invitare pochi amici o familiari a casa?

Sugli inviti a casa le norme sono cambiate tre volte in tre settimane. Prima era consentito ospitare fino a sei persone, poi è stato raccomandato di non invitare a casa alcuna persona non convivente, adesso quest'ultima formulazione è del tutto scomparsa dal testo del dpcm.

Che si limita a ribadire l'invito ad indossare la mascherina a casa propria se in presenza di persone non conviventi. Dunque, considerato che la raccomandazione non prevede la sanzione in caso di non rispetto, l'opportunità di invitare qualche amico o familiare a casa è lasciata al senso di responsabilità di ciascuno di noi.

Chi controlla che la capienza dei mezzi pubblici sia ridotta al 50 %? Si può salire sempre su un bus?

La norma non dice a chi è demandato il controllo che, di per sè, sembra impossibile. Non tocca certamente alle forze dell'ordine verificare il rispetto della capienza dimezzata, ma in teoria alle aziende di trasporto. Il conducente di un bus non è però in grado di sapere quando il mezzo è troppo pieno e vietare ai passeggeri di salire nè chi aspetta ad una fermata è in grado di sapere se a bordo c'è ancora lo spazio previsto con il distanziamento. Una norma incomprensibile.

Si può andare a fare sport individualmente all'aperto ma con un istruttore?

Sì. L'attività motoria o sportiva è sempre consentita a livello individuale e all'aperto senza mascherina ma nel rispetto della distanza di due metri da un'altra persona. Quindi si può andare con un istruttore o con altre persone facendo attività individuale e mantenendo le distanze.

Quello che è vietato anche all'aperto sono gli sport di contatto e l'attività di ogni tipo di scuola per sport di contatto per i bambini. Anche il calcetto o il basket o la pallavolo che, con il precedente dpcm, erano consentiti invece se ci si limitava all'allenamento singolo senza la partita.

Da una regione gialla si può raggiungere una proprietà in una regione arancione o rossa?

No, dalle regioni gialle si può uscire ma solo per spostarsi in altre regioni gialle, mentre è vietato attraversare i confini di regioni arancioni o rosse. Quindi se si ha una seconda casa in una di queste regioni ci si potrà andare solo per motivi di urgenza.