COSA SI PUÒ FARE NELLA ZONA ROSSA? – IN LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E CALABRIA È BENE AVERE SEMPRE CON SÉ UN’AUTOCERTIFICAZIONE, ANCHE SE ANDATE A PORTARE I FIGLI A SCUOLA - L’ATTIVITÀ MOTORIA È CONSENTITA SOLO VICINO CASA, QUELLA SPORTIVA ANCHE IN PARCHI NON ADIACENTI ALL’ABITAZIONE (FINO A NUOVA PRECISAZIONE DEL VIMINALE) - E SE AVETE UNA SECONDA CASA FUORI REGIONE?

Articolo a cura di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

zona rossa - arancione - gialla - cosa si puo fare e cosa no

È un lockdown light, non tutto è chiuso e i motivi per uscire da casa sono di più che durante la prima ondata. Bisogna sempre avere l'autocertificazione in tasca?

Il dpcm non lo prevede espressamente per tutte le circostanze. Certamente il modulo di autocertificazione è necessario per giustificare eventuali spostamenti per lavoro, necessità e urgenza da e per una regione rossa o all'interno dello stesso territorio. Certamente, come era anche prima, non è necessaria se si va a fare attività sportiva o motoria, ma non è chiaro se sia necessaria per andare a fare cose che adesso sono consentite e che non lo erano in primavera.

Ad esempio, se un genitore o un'altra persona si muove per portare o per andare a prendere i bambini che vanno a scuola in presenza deve avere con sè l'autocertificazione?

Meglio di sì. Naturalmente se si viene fermati con il bambino in auto all'orario di entrata o uscita da scuola è facile dimostrare che l'uscita è consentita, ma se si incappa in un controllo dopo aver lasciato il figlio o mentre si sta andando a prenderlo, è necessario dichiarare con l'autocertificazione ( il modulo può essere fornito anche dalle forze dell'ordine) dove si sta andando. E lo stesso vale per attività ora aperte, come parrucchieri e barbieri.

Dove è consentito fare attività motoria e sportiva? Solo vicino casa o anche al parco?

Stando alla lettera del dpcm, l'attività motoria ( quindi la passeggiata) è consentita solo nei pressi della propria abitazione mentre per l'attività sportiva ci si limita a dire che è consentita all'aperto e in modo individuale, dunque anche in parchi non adiacenti all'abitazione. Ma è probabile che oggi la circolare interpretativa del Viminale corregga questa sperequazione visto l'attività motoria è stata assimilata a quella sportiva e non si può fare differenza tra chi corre e chi cammina. Per altro se i parchi nelle zone rosse restano aperti è perchè è consentito andarci.

Chi abita in una zona rossa e ha una seconda casa in una regione gialla può raggiungerla?

Qui i dubbi sembrano pochi. Anche se la seconda casa è in un territorio senza restrizioni di mobilità uscire da una regione rossa è comunque vietato a meno che non ci siano motivi di urgenza come un danno all'abitazione da riparare con urgenza.

