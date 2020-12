16 dic 2020 11:46

COSA STA FACENDO IL GOVERNO PER LIBERARE I PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO DA PIU' DI 100 GIORNI IN MANO AI LIBICI? GLI OTTO ITALIANI SONO IN PRIGIONE A BENGASI, IN UNA PALAZZINA DELLA MARINA DI HAFTAR - CI SONO POCHE SPERANZE CHE POSSANO VENIRE LIBERATI PER NATALE: A DIMOSTRAZIONE CHE NON CONTIAMO PIU' UN CAZZO NEL MEDITERRANEO - GLI UFFICIALI DI HAFTAR: “DOBBIAMO VALUTARE SE ROMA VUOLE FARO UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI" - VIDEO