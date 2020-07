COSA SUCCEDE AL CORPO QUANDO NON SI FA SESSO PER UN LUNGO PERIODO? SE PENSATE CHE I BENEFICI DI UNA TROMBATA SIA SOLO IL PIACERE IMMEDIATO VI SBAGLIATE: L’ORGASMO AIUTA A DORMIRE MEGLIO, ABBASSANDO LO STRESS, DIMINUENDO L’ANSIA E LA DEPRESSIONE - CHI NON HA UN PARTNER DOVREBBE COMUNQUE MASTURBARSI, MA OCCHIO ALLA “BRAMA DI CONTATTO” CHE PUÒ INDEBOLIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO E…

Canela Lopez per "it.businessinsider.com"

Per le persone che non vivono con un partner, in teoria il lockdown ha significato tre mesi di astinenza.

Restare così a lungo senza sesso o contatto intimo può essere più che frustrante.

Tre terapisti sessuali e psicologi hanno spiegato a Insider esattamente quale tipo di conseguenze vedono nelle persone che non hanno contatti sessuali per un lungo periodo di tempo, dall’ansia acuta all’insonnia.

Gli orgasmi possono avere una serie di benefici per la salute tra cui il sollievo dall’ansia, aumentare l’immunità e aiutarvi a dormire meglio

Secondo la dott.ssa Rachel Needle, psicologa e codirettrice dei Modern Sex Therapy Institutes, fare sesso può essere positivo per la salute fisica e mentale delle persone.

Ti aiuta a dormire meglio, diminuendo il dolore, abbassando lo stress, diminuendo l’ansia e la depressione e altro ancora. I sintomi sorgono in momenti diversi in base alle esigenze delle persone e possono manifestarsi in ogni momento, dopo poche settimane o dopo qualche mese.

Needle ha affermato che questi benefici sono così importanti che le persone che non possono avere rapporti sessuali in coppia dovrebbero comunque masturbarsi e avere orgasmi.

“L’orgasmo rilascia endorfine che possono aiutare a ridurre lo stress, almeno temporaneamente, e portare a sentimenti positivi che ci rendono più felici”, ha detto Needle. “Quindi, anche se non stai facendo sesso in coppia, se vuoi continuare ad avere questi benefici, trova il modo di continuare ad avere orgasmi.”

Non avere intimità fisica può portare alla “brama di contatto”

Poiché fare sesso ha così tanti benefici per la salute, non poterlo fare quando vuoi può avere molte conseguenze sulla salute.

Le persone che hanno passato mesi senza essere in grado di avere intimità fisica in modo sicuro possono sviluppare fame di vicinanza e brama di contatto – che può indebolire il sistema immunitario e portare a elevati tassi di depressione e ansia.

“Quando coloro che vorrebbero avere rapporti sessuali e sono abituati ad averli regolarmente, sperimentano una mancanza di intimità sessuale, può verificarsi il contrario sotto forma di effetti dannosi per la salute mentale, emotiva e fisica con conseguente varietà di sintomi; e sentimenti di isolamento, insicurezza e bassa autostima ”, ha detto a Insider la dott.ssa Dulcinea Pitagora, psicoterapeuta e terapista sessuale di New York.

Il sesso va oltre il desiderio – può essere un modo in cui le persone trovano una comunità, specialmente tra persone queer e poliamorose

A parte l’intimità fisica, Susannah Hyland, una terapista con sede a New York, ha detto a Insider che fare sesso può essere incredibilmente importante per persone che cercano di costruirsi una comunità attorno come le persone queer e poliamorose o quelle della comunità kink.

“Penso che specificamente per le comunità queer, è una cosa davvero difficile non essere in grado di uscire e stare con le loro comunità”, ha detto Hyland. “Soprattutto le comunità trans, perché ci sono così tanti tipi di cameratismo e legami, e il rispecchiarsi, l’attaccamento e cose così positive che possiamo scambiarci l’uno con l’altro. In amicizia, sesso e amore “.

Mentre per le persone monogame, cisgender e eterosessuali è più probabile vivere vivere già con il proprio partner, Hyland ha affermato che per le persone che frequentano più persone potrebbe essere meno probabile vivere con uno dei loro partner.

“Tutte le cose che stavano accadendo in periodi di non quarantena ora sono state in qualche modo esacerbate”, ha detto Hyland. “Se sei una persona che esce con molte persone diverse e ha modalità diverse, relazioni diversi e livelli diversi di interazione con persone diverse. Potresti semplicemente vivere da solo, potresti non avere un partner nello stesso modo in cui lo hanno altri. ”

Riscoprire il sesso in coppia dopo la quarantena potrebbe essere difficile per le persone

Secondo Pitagora, alcune persone che non sono a proprio agio coi cambiamenti potrebbero avere difficoltà a riscoprire il sesso dopo un lungo periodo in cui non si fa sesso, sia questo indotto dalla quarantena o meno.

“Qui sto usando la parola ‘riscoperta’ invece di ‘tornare a’ perché potrebbe non esserci un ritorno alla loro vita sessuale pre-quarantena”, ha detto Pitagora. “Invece, possono sperimentare la crescita e la scoperta di sé e, attraverso l’introspezione, trovare un nuovo modo di pensare alla propria sessualità e con chi vogliono fare sesso e come.”

Sebbene possa essere scoraggiante considerare come potrebbe essere una vita sessuale post-quarantena, Pitagora ha anche detto che potrebbe essere un’opportunità per le persone per pensare criticamente ai loro desideri e voglie sessuali.

“Direi anche che le persone potrebbero sperimentare una sorta di euforia quando i vincoli vengono eliminati e avranno l’opportunità di esplorare la propria sessualità in modi che potrebbero aver tenuto a freno prima”, ha detto Pitagora.

