17 apr 2021 13:15

COSA SUCCEDE SE CI SI INFORTUNA IN SMARTWORKING? UNA 50ENNE DI TREVISO È RIUSCITA A FARSI RICONOSCERE L’INCIDENTE SUL LAVORO DOPO ESSERE SCIVOLATA SULLE SCALE DI CASA: LA DIPENDENTE, OLTRE AI GIORNI DI MALATTIA, AVRÀ UN RISARCIMENTO DI 20MILA EURO PER IL DANNO BIOLOGICO E TERAPIE GRATIS PER I PROSSIMI DIECI ANNI – IL DETTAGLIO DETERMINANTE NELLA BATTAGLIA CONTRO L’INAIL È STATO CHE HA MESSO UN PIEDE IN FALLO MENTRE…