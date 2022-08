COSA SUCCEDE SE METTETE INSIEME 12 MASCHIONI, OGNUNO CON NON MENO DI 27 CM DI DOTAZIONE, E SEI DONNE? AVRETE “HIGH GEAR”, UN SUPER FILM IN CUI CI DANNO DENTRO A TUTTA FORZA - BARBARA COSTA: “E’ IL RITORNO DELLE MAXI ORGE NEL PORNO DOPO IL FERMO COVID, ANCHE SE DEL COVID NON CI SIAMO LIBERATI. VACCINATI E TAMPONATI NEGLI USA LE ORGE SI FANNO, IN MISURA MINORE RISPETTO A PRIMA E NON È SOLO DEL COVID LA CAUSA: È COSTOSISSIMO, È LA CATEGORIA PIÙ SALATA, E LE DONNE CHE NE SVETTANO SONO PAGATE TASSATIVAMENTE DI PIÙ DEI COLLEGHI MASCHI CHE LE INFILZANO…”

Barbara Costa per Dagospia

jonathan jordan (2)

Ma come si fa a far p*mpini a mazze simili?????? No, dai, ditemi, come si fa??? E anche farseli mettere dentro, davanti, e dietro..!!! Non è la mia massima aspirazione, sebbene di Anton Harden mi stia porno infatuando: ma guardatelo, non è arrapantissimo? Lo è, lo è, Anton Harden è muy sexoso… un po’ troppo magro, forse, e poco peloso… ma con 30 cm, pieni "d’amore", tra le gambe.

Esce "High Gear – Orgia a 18", e va rimproverato all’istante: a questo porno orgia in freestyle tra 6 femmine e 12 maschi hanno sbagliato titolo! Ma quale metti, alza la marcia, accelera, vai su di giri… High Gear è l’orgia delle mazze! 12 maschioni ognuno con non meno di 27 cm di pene, e solo di lunghezza, perché se andiamo di circonferenza… 12 maschi fuori e dentro e bocche e sessi e misti a corpi a gocciolare, a spermare, seguendo la legge dello sc*pare, e sc*pare, e sc*pare, uno con l’altro, uno sull’altro, più di uno sull’altro.

high gear cast femminile 1

Che tutti sc*pino tutti, senza distinzioni, e ognuno abbia il suo e più volte e tutte le volte che vuole e che ce la fa. High Gear segna il ritorno delle maxi orge nel porno dopo il fermo Covid, anche se del Covid non ci siamo liberati. Vaccinati e tamponati negli USA le orge si fanno, in misura minore rispetto a prima e non è solo del Covid la causa: nel porno girare un’orgia è costosissimo, è la categoria più salata del porno di sola azione, e le donne che ne svettano a mantidi sono pagate tassativamente di più dei colleghi maschi che orgiasticamente le infilzano in ogni buco aperto e sollecito, e poi c’è il problema di trovare gli uomini: se pensate che si faccia a botte per aderire a una porno orgia… eh no!

high gear violet myers (2)

Per girare un’orgia non amatoriale ma professionale c’è bisogno di uomini che lo sappiano fare, che sappiano concentrare cervello e pisello in un quadro di sesso che è svariato e selvaggio a chi lo guarda ma non a chi lo gira. Non c’è azione, taglio, mossa che in un’orgia non sia coreografata e sebbene in "High Gear" il regista Derek Dozer – un porno veterano e porno specialista di orge, ne firma da 25 anni, e qui in High Gear ha avuto l’ardire di girare anche con l’ausilio di droni – abbia lasciato molta libertà di moto, e di pose, il problema principe per realizzare un’orgia è l’erezione.

high gear vanna bardot 1

Quando nella stessa cornice si mischiano più uomini, tra più donne, è ancora più arduo mantenere l’asta attiva, e in questo sta la difficoltà che vi dicevo di reclutare gli uomini giusti, da pagare sui 1000 dollari l’uno se sono matricole, di più se sono attori professionisti, e non dico a economicamente svenarsi ma se l’orgia prevede la presenza di peni pluripremiati importanti, o di un pene pornostar che la apre, e/o la chiude…

brickzilla (2)

E non si potrebbe dire, ma io ve lo dico lo stesso: in un’orgia porno non è insolito l’uso di aiutini chimici. Non è il caso di High Gear, non ne dubito (ma tanto in ogni caso ti diranno di no) ma per stirar a lucido e tirar su mazze tra le mazze… a volte e ad alcuni un aiuto serve.

"High Gear – Orgia a 18" è stato girato in una notte, ed è stato filmato a Los Angeles, in un villone di 8 milioni di dollari, in cui gli attori ci hanno dato sotto in cucina, dietro e sopra il tavolo da biliardo, sulle scale, e poi al piano di sopra nella camera da letto principale. Le sc*pate in noleggiate auto di lusso – Lamborghini, Ferrari, Porsche… – sono state fatte il giorno seguente, in metà giornata.

vic marie

Alcuni tra i maschi all’opera sono degli esordienti, dei non professionisti che usano alias decisi al momento. Tra i peni che invece l’orgia la guidano, dando il giusto ritmo e innesto agli accoppiamenti multipli e ripetuti e sostenuti, troviamo appunto Anton Harden, e Isiah Maxwell, e Richard Mann.

Il pisellone di Brickzilla s’eleva tra gli altri per la sua… curva! Le ragazze sono capitanate da Violet Myers (la quale confida che “non avevo mai fatto un’orgia prima in vita mia”, e noi ci crediamo, come no…), e con lei follemente si e ci danno gioia, tra le verghe, passandosele e ripassandosele, Vic Chase, Vanna Bardot, Savannah Bond, Vic Marie, e la novellina Nicole Doshi, una che su OnlyFans si sa e si sta facendo valere. Curiosità: la doppia penetrazione che a un certo punto riempie Vic Chase, non era prevista ma da lei voluta, dal regista lasciata, e dai peni obbedienti accettata e adempita.

jonathan jordan vic marie 2 high gear orgia a 18 (1) high gear orgia a 18 brickzilla nicole doshi (4) vic marie 1 high gear violet myers 1 savannah bond (2) high gear vicki chase 2 savannah bond (3) anton harden (2) jamie knoxx (2) jamie knoxx (3) high gear orgia a 18 (2) vanna bordot vic marie (2) isiah maxwell (3) high gear orgia a 18 isiah maxwell (4) high gear vanna bardot nicole doshi jonathan jordan (3) jamie knoxx (4) high gear cast femminile richard mann isiah maxwell nicole doshi (2) high gear orgy on set high gear cast femminile 2 nicole doshi (5) savannah bond anton harden (3) nicole doshi (3) high gear orgia a 18 (1) derek dozer on set