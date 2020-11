COSA SUCCEDE SE PUTIN HA UN ATTACCO DI TOSSE? CHE IL VIDEO VIENE ACCURATAMENTE TAGLIUZZATO PER EVITARE SPECULAZIONI SUL SUO STATO DI SALUTE E METTERE A TACERE CHI PENSA POSSA AVERE IL COVID – È SUCCESSO DURANTE UNA CONFERENZA IN DIRETTA CON ALTRI FUNZIONARI DEL GOVERNO: LO ZAR 68ENNE HA AVUTO UN ATTACCO DI TOSSE IN DIRETTA CHE NON GLI HA PERMESSO DI ANDARE AVANTI, MA LE IMMAGINI … - VIDEO

Da "www.corrieredellosport.it"

putin con la tosse in diretta 4

Problemi di salute per Vladimir Putin? È la domanda che molti si sono chiesti dopo aver visto il leader politico tossire ripetutamente durante una video conferenza con altri funzionari del governo russo.

Il 68enne a fatica è riuscito a portare a termine il suo discorso: più volte si è portato la mano alla bocca chiedendo scusa. Non solo: il video è stato successivamente modificato in modo che l'attacco di tosse di Putin sembrasse meno grave. L'agenzia di stampa TASS ha chiesto spiegazioni al Cremlino, che ha prontamente messo a tacere le malelingue: "Sta bene, nessun problema di salute.

putin con la tosse in diretta 3

Putin ha continuato senza altre interruzioni". Lo scorso mercoledì Putin era in video conferenza con Anton Siluanov, Ministro delle Finanze, ed altri funzionari, per affrontare la questione Coronavirus. La situazione è sempre più critica in Russia: in un solo giorno sono decedute 456 persone.

Putin non ha il Coronavirus

A differenza di altri leader politici e funzionari russi Vladimir Putin non ha mai contratto - almeno fino ad oggi - il Coronavirus. Di recente è stato però isolato per alcuni mesi perché è entrato in contatto con alcuni medici di una clininca di Mosca. Nonostante la Russia abbia a disposizione ben due vaccini - di cui uno sottoposto alla figlia 34enne di Putin - il Presidente russo non si è mai sottoposto ad alcuna cura.

putin con la tosse in diretta 1

Intanto la pandemia si fa sempre più seria in Russia, soprattutto in alcune regioni del Paese. Putin e Siluanov hanno promesso aiuti alle persone maggiormente in difficoltà. Sebbene i recenti numeri siano eclatanti, molti credono che la Russia abbia sottostimato le cifre reali e che il bilancio delle vittime sia in realtà molto più alto.

putin con la tosse in diretta 5 putin con la tosse in diretta 2 putin con la tosse in diretta 6