COSA SUCCEDEREBBE IN GRAN BRETAGNA SE VENISSERO A MANCARE SIA RE CARLO CHE KATE MIDDLETON? IL FANTASCENARIO DI ANTONIO CAPRARICA: “WILLIAM SI RITROVEREBBE DA SOLO CON TRE BAMBINI PICCOLI. NON È UNO STAKANOVISTA. LO CHIAMANO "IL PRINCIPE DALLE 10 ALLE 16". È UN UOMO COMPLICATO, CHE AGISCE D’IMPULSO, NON ASCOLTA NESSUNO. POTREBBE DECIDERE DI PASSARE LA CORONA AL FIGLIO GEORGE. MA CHI PUÒ ESERCITARE LA REGGENZA FINO AI SUOI 18 ANNI? SOLO UNA PERSONA: HARRY….”

Estratto dell’articolo di Deborah Ameri per “Oggi”

antonio caprarica

[…] la “sua” Gran Bretagna Antonio Caprarica la strapazza per bene nell’ultimo saggio, La fine dell’Inghilterra (Sperling & Kupfer), dove tratteggia il declino di un impero e la fine della Cool Britannia degli anni Duemila: dopo la Brexit, la crisi economica, la morte di Elisabetta II, l’instabilità politica, Londra perde autorità e prestigio. […]

Come se l’è cavata Carlo, almeno prima della malattia?

«Carlo è gravato, e lo sarà sempre, dall’ombra di Diana. È il limite del suo regno. Non significa che sia impopolare: è cordiale, disponibile. Elisabetta sembrava una divinità buddista, lui stringe le mani, si lascia baciare. Ma in termini di carisma e influenza non c’è paragone. La vera erede di Elisabetta è Catherine: bella, intelligente, empatica, madre di tre figli, può diventare una figura iconica. Ma ora la malattia proietta sul titolo di principessa del Galles (che era stato di Lady Di) una sorta di maledizione».

kate middleton principe william 5

La sparizione di una futura regina dalla vita pubblica è senza precedenti. Che idea si è fatto?

«Da quello che so io, la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere. È un tema che oggi agita molto i circoli reali vicini alla famiglia. Sono cinque mesi che Kate non compare in pubblico, non è mai successo prima in epoca moderna. E a Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry».

re carlo

Che ruolo potrebbe avere?

«Pensiamo a scenari che nessuno si augura, ma purtroppo possibili. Se mancassero sia Carlo che Kate, come potrebbe reagire William, che si ritroverebbe da solo con tre bambini piccoli? È un uomo complicato, che agisce d’impulso, non ascolta nessuno. Potrebbe decidere di passare la corona al figlio George. Ma chi può esercitare la reggenza fino ai suoi 18 anni? Solo una persona: Harry».

E Camilla?

«Camilla è semplicemente una regina consorte, non è in linea di successione al trono».

la fine dell’inghilterra antonio caprarica

Harry sembra molto lontano dalla riconciliazione. Il padre non lo ha neppure voluto incontrare quando è stato a Londra. Perché?

«La rottura con il figlio è un danno sostanziale per la Corona. Se il sovrano non riesce a tenere unita la famiglia, come può tenere unito il Paese? La situazione è complicata. Harry voleva vedere Carlo, ma non Camilla. E la regina non voleva incontrarlo. Cosi come William e Kate. Sono tutti offesi per gli insulti ricevuti e le cattiverie. Ma se la necessità lo imponesse, anche William e Camilla, i più refrattari, dovrebbero fare finta di niente».

Ma Harry accetterebbe?

«lo penso di si. Il problema è Meghan. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede. E qui torniamo al punto di partenza: l'estrema debolezza dell'istituzione monarchica».

principe harry e meghan markle 2

Carlo potrebbe abdicare?

«Rinuncerebbe solo se fosse del tutto impossibilitato fisicamente e mentalmente. Ma con William tutto potrebbe cambiare. Lo chiamano "Il principe dalle 10 alle 16", fa gli orari di un travet, non è uno stakanovista, pensa soprattutto a moglie e figli, giustamente. Se la nonna e il padre credevano che il loro ruolo avesse un mandato divino, William lo considera solo un lavoro. E non escluderei che a 75-80 anni lasci il trono al primogenito George. Sempre che tutto vada come la successione prevede».

