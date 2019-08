COSA È SUCCESSO IN CASA TRUSSARDI? AL MATRIMONIO DI ADRIANO GIANNINI E DI GAIA TRUSSARDI NON C’ERA TRACCIA NÉ DI TOMASO NÉ DELLA MOGLIE MICHELLE HUNZIKER – LA COPPIA HA ORGANIZZATO UNA FESTA TOP SECRET SULL’ISOLA D’ELBA ALLA PRESENZA DI POCHISSIMI INVITATI: AVVISTATI LE SORELLE E LA MAMMA DELLA SPOSA E IL PAPÀ DELLO SPOSO GIANCARLO GIANNINI…

Ci sono amori che in meno di due anni ti cambiano la vita: e quello che e successo ad Adriano Giannini e Gaia Trussardi. A fine 2017 le prime foto insieme e oggi le immagini della festa top secret che la stilista ha organizzato all’Isola d’Elba per celebrare le nozze. Era stato proprio “Chi”, lo scorso giugno, a scoprire le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Milano, citta dove la coppia risiede.

La famiglia Trussardi non ama troppo la pubblicita, e quindi la cena e stata ristretta a pochi intimi: con gli sposi c’erano la sorella di Gaia, Beatrice, la mamma Maria Luisa, il papa dello sposo, Giancarlo Giannini. Mancavano, invece, il fratello di Gaia, Tomaso Trussardi, e Michelle Hunziker. E nota la forza del legame che c’e fra Tomaso, sua mamma e le sue sorelle.

I Trussardi, infatti, han- no una storia segnata da grandi successi, ma anche da tragedie profonde come la perdita del capofamiglia, Nicola Trussardi, vittima di un incidente d’auto nel 1999 e del suo primogenito, Francesco, scomparso a sua volta quattro anni dopo, sempre a causa di un incidente stradale. E cosi le tre donne, Maria Luisa, Beatrice e Gaia si sono strette intorno a Tomaso, che oggi tiene le redini dell’impero di famiglia.

Gaia ha abbandonato il ruolo di direttore creativo della maison Trussardi per dedicarsi a nuove sfide (e appassionata di cinema, sport e musica, ha persino avuto una band). Nel 2016 era stata la sorella Beatrice, per lungo tempo presidente e Ad di Trussardi, a lasciare per occAparsi di arte con la fondazione Nicola Trussardi.

Ma le scelte radicali fanno parte della vita di Gaia. Quando a 20 anni perse il padre, decise di andare a vivere a Londra per elaborare il lutto in un luogo “neutro”, e li conobbe il primo marito, Riccardo Rosen. Si sposarono nel 2006, hanno avuto due figli, ma dopo dieci anni il loro amore si e trasformato in affetto.

Poi Gaia ha incontrato Giannini ed e iniziata una storia che lei stessa ha definito “una cosa preziosa”. Adriano, figlio del grande Giancarlo Giannini, ultimo testimone di una stagione irripetibile del nostro cinema, e un ragazzo che ha sempre conquistato tutti per la sua affabilita in un mondo come quello della settima arte dove spesso i comportamenti sono costruiti; ha sempre saputo vivere il proprio ruolo senza snobismo, pur avendo recitato con Madonna e pur essendo stato scelto da grandi registi, ultimo della lista Nanni Moretti che lo ha voluto nel suo nuovo film, Tre piani.

Adriano, per amore di Gaia, si e anche trasferito a Milano, lasciando Roma e gli amici di una vita. Lo scorso giugno “Chi” ha svelato la notizia delle nozze e ora queste foto parlano di un momento intimo, quello in cui gli sposi vengono festeggiati dalle persone piu care, accompagnati dalla musica di una piccola band. “Non puo piovere per sempre”, diceva Brandon Lee nel film Il Corvo, questo sembra dire anche il lungo abbraccio fra Gaia e la madre Maria Luisa, la grande quercia che ha fatto crescere forti i propri rami.

