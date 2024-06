Estratto dell'articolo di www.ilgiornale.it

fedez col nuovo cane 4

Dieci foto e una caption ("Inserisci frase motivazionale a caso") per descrivere gli ultimi cinque giorni trascorsi lontano da Instagram. Così il rapper Fedez ha interrotto il silenzio social, pubblicando un post con foto e video di ciò che è successo nell'ultimo periodo della sua vita. Dopo le preoccupanti voci diffusesi la scorsa settimana sulle sue condizioni di salute, Federico Lucia si è rimpossessato del suo account Instagram e ha raccontato, con una serie di immagini significative, cosa è accaduto nell'ultima settimana. Dal ricovero in ospedale all'arrivo di un nuovo amico a quattro zampe, sosia dell'adorato Golden Paloma, rimasto in custodia all'ex moglie Chiara Ferragni.

fedez in ospedale

Da giorni Fedez non condivideva contenuti sui suoi canali social. Da mercoledì scorso, quando sul web era circolata l'indiscrezione che il cantante di Rozzano fosse finito nuovamente in ospedale a causa di seri problemi di salute. Dal diretto interessato e dal suo staff non erano arrivate smentite ma l'artista aveva dato forfait alla serata evento dei Tim Summer Hits facendo preoccupare i fan.

[…] A quanto pare, però, in clinica Fedez c'è stato. Lo dimostra lo scatto realizzato proprio dal rapper in ospedale con una flebo inserita nel braccio e un dito medio a favore di camera. […] Se si è trattato di un ricovero o di una visita in Pronto Soccorso, però, non è chiaro.

fedez col nuovo cane 5

Il rapper non ha fornito dettagli né spiegazioni sull'oblio degli ultimi giorni. Ma ha preferito condividere foto particolari come la testa di un clown, l'area freestyle realizzata nel comune di Rozzano con il sostegno economico della sua fondazione e numerosi scatti dell'ultimo arrivato: un Golden Retriever che ricorda Paloma […]

