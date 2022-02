COSA È SUCCESSO A LUC MONTAGNIER? - IL NOBEL PER LA MEDICINA NEL 2008, BIOLOGO E VIROLOGO DIVENTATO IDOLO DEI NO VAX PER LE SUE TEORIE NEGAZIONISTE, È STATO DATO PER MORTO DAL QUOTIDIANO "FRANCE SOIR", MA NON CI SONO ALTRE CONFERME - TANTO È BASTATO PER SCATENARE GLI SVALVOLONI ANTI-VACCINO CHE, TRA COMPLOTTI E RETROPENSIERI, DICONO SIA STATO UCCISO: "COME MAI MILIONI DI MINACCE ARRIVANO A BURIONI E BASSETTI MA POI ALLA FINE MUOIONO MONTAGNIER E DE DONNO?"

Tutto è iniziato con un messaggio fin troppo asciutto su Twitter: «Luc Montagnier ci ha appena lasciato. Rip», ha scritto il quotidiano France Soir ieri mattina. «È morto serenamente l'8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 - 8 febbraio 2022. Pace all'anima di questo grande uomo».

Nessuno riprende la notizia per ore: parte la corsa alle verifiche. Non ci sono dalla famiglia, ma neppure arrivano smentite. Dato il personaggio, Nobel per la Medicina nel 2008, biologo e virologo, da mesi attorniato non solo dalla compagna-assistente Suzanne ma pure da gruppi No Vax o No Pass che lo hanno invitato in giro per l'Europa e pure in Italia, la «voce» della sua morte segue canali paralleli per un intero giorno, senza conferme che non fossero quelle del quotidiano francese: secondo cui, Montagnier, sarebbe morto all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine.

Social in fibrillazione: tra teorie del complotto globale azionato da governi pro-Big Pharma, che avrebbero ignorato la morte dello scienziato e accuse i familiari del virologo di non voler «pubblicizzare» il decesso a causa delle sue controverse posizioni sui vaccini anti-Covid.

Neppure i grandi giornali transalpini hanno preso sul serio la notizia, carente di dettagli. Zero titoli su France24, BfmTv o altre emittenti nazionali. Tanto è bastato a innescare il giallo, cresciuto a dismisura, fin quando France Soir non aggiunge che «Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori» conferma la morte, avvolta nel mistero; risolto (forse) solo nella serata di ieri, quando Sergio Flores, segretario milanese di Italexit, avvalora la dipartita avvenuta martedì.

Prima di Flores, solo una collega francese di Montagnier, Alexandra Henrion-Caude: «Addio caro professore», scrive senza citare il nome di Montagnier e parlando di lutto nazionale per uno scienziato. Mentre l'emittente Byoblu conferma la morte dedicando un maxi speciale all'amico «Luc».

2 - LUC MONTAGNIER MORTO, L'ORRORE. "MATTEO BASSETTI MINACCIATO MA SCOMPAIONO LUI E DI DONNO"

Da www.liberoquotidiano.it

La morte di Luc Montagnier scatena il lutto tra i no vax italiani e la vergogna degli stessi contro Matteo Bassetti e i virologi italiani. Il premio Nobel francese è morto a 89 anni in Francia, anche se la notizia è stata confermata solo da France Soir e, in Italia, dal sito Byoblu, punto di riferimento della galassia degli anti-siero e dei No Green pass.

Su Twitter, il cordoglio (e il complottismo) è stata un'onda prevedibile e impressionante. Tra i commenti di personaggi pubblici da segnalare quelli di Francesca Donato, europarlamentare uscita dalla Lega lo scorso settembre e ora "voce politica" del movimento.

"Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e trasparente. Le sue parole acquistano oggi ancora più valore".

Montagnier era stato a Milano poche settimana fa, già fisicamente provato, per scendere in piazza con i No Green pass. Anche Paolo Becchi, filosofo, su Twitter lo ha ricordato commosso: "Un importante scienziato, che non ha rinunciato ad essere controcorrente, ci ha lasciato. Una notizia tristissima per tutti gli uomini liberi".

Ma sono le parole dei "semplici" utenti a colpire di più. "Sarai ricordato da tanti per aver cercato di smascherare un sistema di corrotti. Sarai ricordato per il tuo buon cuore, la tua lealtà e la tua intelligenza. Fai buon viaggio NOBEL", scrive Elena.

La pagina "ufficiale" Covidiots sottolinea: "È stato un faro di ragionevolezza e lucidità nella notte più buia della ragione e della falsa scienza. Grazie prof Montagnier. La nostra battaglia di libertà continuerà anche nel tuo solco: di verità e vera scienza. Riposi nella pace eterna l'anima tua".

Quindi, spazio alle parole più velenose. Minerva osserva: "Chiedo un attimo di raccoglimento per ricordare un uomo che il 15 di gennaio, a 90 anni, ha scelto di fare il suo ultimo viaggio in Italia in difesa del popolo italiano… grazie Prof. Montagnier!".

"A parte l'età - scrive Massimiliano Mirto - non vi pare che negli ultimi tempi alcuni personaggi, diciamo fastidiosi, muoiano sempre al momento giusto? Così tanto per dire". Gli fa eco l'utente @nedesyo: "Come mai milioni di minacce arrivano sempre a Burioni e Bassetti ma poi alla fine muoiono Montagnier e De Donno?".

