COSA È SUCCESSO LA NOTTE IN CUI È MORTO ALEX MARANGON? LA PROCURA DI TREVISO HA DECISO DI PROCEDERE AGLI ESAMI TOSSICOLOGICI DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA SERATA DI MEDICINA CURATIVA AMAZZONICA: CHI ERA ALL’ABBAZIA DI VIDOR QUELLA SERA SARÀ SOTTOPOSTO ALL’ESAME SUI CAPELLI PER SCOPRIRE COSA È STATO ASSUNTO DURANTE IL RITUALE. TUTTI TRANNE I DUE SCIAMANI CHE SONO SCAPPATI ALL’ESTERO DOPO LA MORTE DEL 26ENNE…

Estratto dell'articolo di Denis Barea per www.corriere.it

Sul caso di Alex Marangon, il 26enne di Marcon, in provincia di Venezia, morto in circostanze misteriose la notte fra il 29 e il 30 giugno durante un "rito" sciamanico tenutosi all'abbazia di Santa Bona a Vidor, la palla passa alla scienza. La Procura di Treviso infatti ha deciso di procedere agli esami tossicologici su tutti i partecipanti all'incontro.

Prima però saranno effettuati, in un laboratorio di Trieste, i test su Alex. In entrambi i casi gli inquirenti sono alla caccia delle sostanze che furono assunte quella sera dalle persone che avevano aderito all'invito di Andrea Zuin e dalla compagna Tatiana Marchetto, gli organizzatori della "Festa del Sol de Putamayo" per la quale erano stati chiamati due "curanderi" arrivati direttamente dalla Colombia.

Il sospetto è che tutti avessero bevuto un infuso di ayahuasca, la "liana degli spiriti" o "liana dei morti", una tisana di erbe utilizzata dagli sciamani amazzonici per entrare in contatto con il mondo degli spiriti che però è inserita tra le sostanze vietate nel nostro paese in quanto avrebbe dei fortissimi effetti allucinatori.

[…] L'esame, che si svolgerà presumibilmente sui capelli, accoglie di fatto l'istanza formulata nei giorni scorsi dai legali dei familiari di Alex […] Ma non sarà possibile svolgere la verifica anche sui due curanderi, che se ne erano andati da Vidor la mattina dopo la scomparsa di Alex e che attualmente si troverebbero all'estero.

[…] Secondo l'autopsia le lesioni riportate da Alex, tutte avvenute prima del decesso per annegamento – e cioè la frattura della base della testa e la rottura della parte sinistra della cassa toracica - potrebbero essere state inferte nel corso di un pestaggio.

Ma sarebbero anche compatibili con una caduta dall'alto, ad esempio dalla terrazza dell'abbazia, che si trova 15 metri sopra il letto del Piave. Qualsiasi sia stata la causa della morte, il pubblico ministero sospetta che il 26enne avesse consumato una pozione di ayahuasca o di altre sostanze di origine naturale con effetti psicotropi che potrebbero aver condizionato il comportamento del ragazzo.

