Estratto dell'articolo di Eva Grippa per www.repubblica.it

Che fine ha fatto, Meghan Markle? Paparazzata sul set di Netflix, mentre il marito Harry è impegnato nelle riprese del suo documentario. Fotografata all’uscita di un locale cool di Montecito con l’amica Kimberly Williams-Paisley. E poi con indosso un bellissimo completo in lino a un cocktail negli Hamptons assieme a Bobbi Brown e alla stilista Misha Nonoo. Ma nel concreto, la duchessa di Sussex, cosa sta facendo della sua vita?

Il prossimo impegno (pubblico) in vista è un (non) royal tour in Colombia, annunciato il 1° agosto senza fissare una data precisa della visita, per incontrare la vicepresidente della Colombia e ministro dell'uguaglianza e dell'equità. Meghan tuttavia ha da poco lanciato un suo brand: cosa ne è stato? L’abbiamo lasciata a preparare marmellate nello spot di lancio del suo brand American Riviera Orchard; era la metà di aprile. Dopo la marmellata, sono arrivati i biscotti per cani: vedi Stories di Instragram dell’amico Nacho Figueras. Cosa produrrà, per l’esattezza, la duchessa?

Ci si aspettava di vederla i fornelli per qualche programma televisivo, ma non è ancora stato annunciato nulla. E precisamente tre anni fa, in occasione del suo quarantesimo compleanno, ci chiedevamo cosa bollisse in pentola, per la duchessa ‘ribelle’.

Il 4 agosto 2024 Meghan di anni ne ha compiuti 43 e tutto fa pensare che ancora debba capire cosa fare della sua vita.

