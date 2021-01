COSE DELL'ALTRO MONDO: L'ELOGIO DI BERLUSCONI SUL "FATTO QUOTIDIANO" (OVVIAMENTE SOLO PER SBERTUCCIARE RENZI) - MASSIMO FINI: "SI PUÒ DIRE TUTTO IL PEGGIO POSSIBILE DI BERLUSCONI MA NESSUNO PUÒ NEGARE CHE NEI SUOI PRIMI 58 ANNI DI VITA ABBIA LAVORATO SODO, SIA PUR CON METODI DISCUTIBILI E A VOLTE CRIMINOSI, DANDO LAVORO A MIGLIAIA DI PERSONE. E TUTTO CIÒ PARTENDO DAL NULLA PERCHÉ, A DIFFERENZA DI MATTEO RENZI CHE È FIGLIO DI SUO PADRE, NON AVEVA UN GENITORE IMPORTANTE"

Estratto dell'articolo di Massimo Fini per il "Fatto quotidiano"

[…] A Milano Due c' era una piccola emittente privata, controllata dalla Rizzoli, che trasmetteva solo per i condòmini. Berlusconi la comprò, la chiamò Telemilano e nel giro di pochissimi anni divenne la Fininvest, il più grande gruppo televisivo privato italiano. Che questo monopolio della Fininvest per dodici anni fosse del tutto illegittimo è fuori di discussione.

Ma la responsabilità non è di Berlusconi, ma di chi lo ha lasciato fare, cioè del santissimo Bettino Craxi che, in cambio di 21 miliardi, gli fece una legge ad hoc. Quindi si può dire tutto il peggio possibile di Berlusconi - come noi, insieme ad altri, abbiamo fatto tante volte - ma nessuno può negare che nei suoi primi 58 anni di vita abbia lavorato sodo, sia pur con metodi discutibili e a volte criminosi, dando lavoro a migliaia di persone. E tutto ciò partendo dal nulla perché, a differenza di Matteo Renzi che è figlio di suo padre, non aveva un genitore importante. […]

