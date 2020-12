COSE DELL’ALTRO GISMONDO – LA MICROBIOLOGA DEL "SACCO" DI MILANO FA UN PASSO INDIETRO DOPO AVER PARTECIPATO A UN CONVEGNO DEI NEONAZISTI TEDESCHI: “SONO UN’INGENUA. NON HO GUARDATO IL SIMBOLO, PENSAVO FOSSE UNA SOCIETÀ SCIENTIFICA. NON VOGLIO ESSERE ASSOCIATA A CHI COMBATTO TUTTI I GIORNI. ERO COSÌ IN BUONA FEDE DA NON PENSARE CHE LE MIE DICHIARAZIONI POTESSERO VENIRE DISTORTE DA DEGLI ESTREMISTI…”

1 - GISMONDO E I NEGAZIONISTI “POLEMICHE STRUMENTALI”

Chiara Baldi per “La Stampa”

maria rita gismondo billy six al convegno dei negazionisti 2

Una «strumentalizzazione infima» perché «i morti non son degni di queste polemiche: il discorso è chiuso». Maria Rita Gismondo, 66 anni, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, commenta così la polemica nata in seguito alla notizia pubblicata da Repubblica di una sua partecipazione a un convegno dell’ultradestra tedesca.

La vicenda risale al 4 luglio: la microbiologa – che ha sempre espresso dubbi sull’epidemia – ha partecipato a un convegno di Alterative für Deutschland (Afd), partito di estrema destra, presentata a un pubblico di negazionisti come «la più importante virologa italiana».

maria rita gismondo con billy six al convegno dei negazionisti 3

E dal palco la professoressa ribadisce i dubbi sui dati che ogni giorno vengono comunicati in Italia, «falsi», tanto che «di» Covid sarebbero morte «solo una decina di persone» – le altre sono decedute «con coronavirus» – e non 35 mila come fino a quel momento la quotidiana conta riportava. In più, retrodata l’arrivo e la provenienza del coronavirus

nel nostro Paese: non a febbraio 2020 ma a metà 2019 e non da un pipistrello ma «più probabile un incidente in laboratorio».

maria rita gismondo al convegno dei negazionisti

Al termine del suo intervento, è stata intervistata a margine da Billy Six, giornalista noto anche per le posizioni cospirazioniste. E a lui l’esperta spiega di «non poter confermare» se nelle camionette dell’Esercito a Bergamo ci fossero effettivamente dei morti di Covid che, a marzo, venivano trasportati fuori città e fuori regione per essere cremati.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

2 - GISMONDO "HO SBAGLIATO NON SONO NEGAZIONISTA SEMMAI TROPPO INGENUA"

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

maria rita gismondo al convegno dei negazionisti 1

(…) Professoressa Gismondo, procediamo con ordine. Perché ha accettato un invito dell' Afd, il partito dell' ultradestra tedesca?

«Questa cosa mi fa male. Sono un' ingenua. Quando ho ricevuto l' invito al Bundestag sulla lista c' erano altri accademici e una persona del ministero della Salute. Non ho guardato il simbolo, pensavo fosse una società scientifica. Credevo a un' ospitalità istituzionale di un congresso scientifico».

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO

Però lei assume un po' questi toni complottisti nel suo intervento, parla di «media italiani vicini al governo»Lei sa che l' Afd è in piazza da mesi con negazionisti e neonazisti?

«La prova che non condivido assolutamente questo approccio ripeto che il mio errore è stato non controllare chi mi avesse invitato è che ho citato di recente uno studio che parla del complottismo e negazionismo come di un problema neurologico. E concludevo che chi è negazionista dovrebbe farsi un giro nell' ospedale dove lavoro, dove faccio notte e giorno diagnosi di Covid».

maria rita gismondo al convegno dei negazionisti 1

(…) Sì ma lei ha detto sia al convegno sia nella finta intervista che «non crede assolutamente ai dati ufficiali del governo» italiano.

«Ho detto semplicemente quello che dicono anche i dati dell' Istituto superiore di Sanità, senza togliere nulla alla gravità dei morti per qualsiasi causa. L' 89% dei deceduti hanno almeno altre 3 o 4 patologie e il 10-12% non avevano altre patologie. Ma non è per sminuire, è per tutelare le persone al rischio».

Veramente lei al convegno Afd ha sostenuto che in Italia c' erano «più o meno dieci morti di Covid». A luglio erano 35mila. Anche se si contassero solo i morti "di", quell' 11-12%, sarebbero 4.000.

marcia contro le restrizioni anti coroanvirus a berlino 8

«Mi riferivo alla tabella del 18 marzo dell' ISS che su un campione di 2.500 sosteneva che solo 10-12 non presentassero altre patologie. Era un campione».

Ma di marzo. A luglio eravamo già all' ecatombe. E lei è andata in Germania a dire che quasi non c' erano morti di Covid in Italia.

«Mi assumo tutte le responsabilità di essere stata così in buona fede da non pensare che le mie dichiarazioni potessero venire distorte da degli estremisti. Per me era un discorso tra scienziati».

(…) Lei ha parlato prima del Consiglio Ue che ha varato il Recovery Fund: le immagini di Bergamo sono state importanti per convincere molti tedeschi e nordeuropei che l' Italia era in una situazione tragica.

maria rita gismondo

«Io ho sostenuto che le immagini di Bergamo hanno creato in Italia anche molta depressione, suicidi. Informazione ok, ma il martellamento è nocivo».

(…) Lei ha detto anche che le mascherine non proteggono e che forse fanno pure male.

«Allora io dissi che le mascherine andavano portate dai malati, lo diceva pure l' ISSN e tutti noi virologi. Dopo abbiamo scoperto gli asintomatici e che tutti dobbiamo portare la mascherina. Ed è quello che penso».

Lei ha detto che «la situazione in Italia non è mai stata drammatica».

«Smentisco categoricamente. È stata drammatica e severa».

