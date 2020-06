COSE POCO CARINE – L’EX DIRETTRICE DI ''VOGUE'' FRANCIA CARINE ROITFELD È STATA BOMBARDATA DI COMMENTI NEGATIVI DOPO AVER PUBBLICATO UNA FOTO CON LA MODELLA ANOK YAI: “NON È UNA DONNA DI COLORE, È MIA AMICA, MI MANCA!”. APRITI CIELO: ROITFELD È STATA ACCUSATA DI CANCELLARE LA RAZZA DI YAI E DI AVER USATO L’IMMAGINE DI UNA DONNA DI COLORE DOPO L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD – E LEI, UN TEMPO IENA CON LA MODA AI SUOI PIEDI, SI SCUSA PURE (MA DE CHE?)

DAGONEWS

anok yai e carine roitfeld

Se anche Carine Roitfeld si cosparge il capo di cenere, siamo arrivati alla frutta. Nelle scorse ore l’ex direttrice di Vogue Paris è stata accusata di tokenism per un post sulla sua amica e modella di colore Anok Yai. Su Instagram Carine scriveva: «Anok non è una donna di colore, è mia amica, mi manca!». Sono bastate queste parole per scatenare centinaia di utenti che l’hanno accusata di voler “cancellare” la razza di Yai, di aver utilizzato l’immagine di una donna di colore sui social per cavalcare l’onda dopo la morte di Floyd o di aver fatto uno sforzo superficiale solo per dimostrarsi inclusiva.

carine roitfeld 3

Yai non ha mai risposto pubblicamente a questa ondata di accuse. Il post è stato condiviso pure da Diet Prada che lo ha poi rimosso e Carine è tornata sui social per scusarsi: «Mi rendo conto di aver causato ulteriore dolore alla stessa comunità che stavo cercando di sostenere. Sto imparando da questa esperienza e continuerò a utilizzare la mia piattaforma e la mia voce per creare opportunità di cambiamento.

anok yai 4

Anok sei una donna di colore bella, forte e di talento e non intendevo assolutamente farti del male. Volevo solo inviare un messaggio di supporto a te e alla tua famiglia. Giuro di continuare a concentrare i miei sforzi e a resistere a queste ingiustizie per sostenere e creare ulteriori opportunità che danno risalto alla comunità nera e alle loro voci nella lotta contro il razzismo sistemico».

carine roitfeld 4 carine roitfeld anok yai 2 anok yai 3 anok yai 1 anok yai 5 le scuse di carine roitfeld carine roitfeld 6 carine roitfeld 1 carine roitfeld 5 carine roitfeld 2