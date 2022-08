16 ago 2022 15:45

Da www.leggo.it UTKU SOYASLAN Un bambino di sette anni è stato schiacciato a morte da un trattore dopo essere caduto dal veicolo durante un giro con suo nonno. Salih Y, 62 anni, è stato arrestato dopo che suo nipote, Utku Soyaslan, è stato tragicamente investito da una delle ruote giganti del mezzo agricolo. L'altro ieri il nonno aveva portato il bambino a fare un giro sul trattore a Bursa, in Turchia . Ma mentre il veicolo era in movimento, Utku è scivolato via dopo aver perso l'equilibrio ed è stato schiacciato da una delle ruote. Il ragazzino di 7 anni è stato portato d'urgenza all'ospedale statale di Orhangazi dove i medici hanno lottato per salvarlo. Purtroppo, è morto per le gravi ferite riportate. trattore ribaltato Salih è stato arrestato dalla polizia, ma non è chiaro se dovrà essere accusato. Il bimbo soffriva di problemi cardiaci sin dalla nascita ed era stato operato solo l'anno scorso. Lascia una mamma Gamze, papà Aslan Soyaslan e un fratello minore. La Procura di Orhangazi ha avviato un'indagine sull'incidente. TRATTORE trattore ribaltato 2 TRATTORE