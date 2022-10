22 ott 2022 11:47

COSE TURCHE – IL 38ENNE CURDO BARIS BAYUN VIENE FERMATO A RIMINI: PER LA TURCHIA, CHE NE CHIEDE L’ESTRADIZIONE. E’ UN BOSS DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ACCUSATO DI OMICIDIO E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – LUI DICE DI ESSERE UN PERSEGUITATO POLITICO IN QUANTO CURDO E ISCRITTO AL PARTITO “HDP” CHE SI OPPONE A ERDOGAN – L’UOMO, CHE HA GIA’ SUBITO AGGRESSIONI IN TURCHIA, FU COSTRETTO A SCAPPARE IN GEORGIA – NEL FRATTEMPO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA LO HA SCARCERATO…