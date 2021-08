COSI' SI RENDE EFFICIENTE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUARANTASETTE FUNZIONARI CINESI SONO STATI LICENZIATI PER NON AVER RISPOSTO ADEGUATAMENTE ALL’ULTIMA ONDATA DI VARIANTE DELTA NEL PAESE DOPO CHE SONO STATI REGISTRATI 94 CASI DI CORONAVIRUS NELLE ULTIME 24 ORE – IL FOCOLAIO È SCOPPIATO NELL’AEROPORTO DI NANCHINO, CON DIVERSI LAVORATORI AEROPORTUALI SONO STATI CONTAGIATI E DOVE È SCATTATO SUBITO IL LOCKDOWN...

Da "il Giornale"

Quarantasette funzionari cinesi sono stati licenziati o hanno ricevuto altre punizioni per le accuse di non aver risposto adeguatamente all'ultima ondata di coronavirus nel Paese. Tra i licenziati c'erano un vicesindaco, i capi dei distretti cittadini e delle commissioni sanitarie e il personale della direzione ospedaliera, dell'aeroporto e dei dipartimenti del turismo. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato che 94 nuovi casi di trasmissione domestica di Covid-19 sono stati registrati nelle 24 ore precedenti.

L'ultimo focolaio è legato all'aeroporto della città orientale di Nanchino. La variante Delta, altamente contagiosa, ha colpito i lavoratori aeroportuali e da allora si è diffusa dalla provincia di Hainan, nel sud alla Mongolia interna nell'estremo Nord. L'epidemia ha provocato nuove restrizioni ai viaggi, blocchi della comunità e la chiusura dell'intera città di Zhangjiajie, con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti.

Ma il governo questa volta non sembra voler giustificare nessuno e nessun ritardo nell'agire e dunque esegue mostra punizioni esemplari. Per fortuna però ieri non sono stati segnalati nuovi casi locali di Covid-19. Lo riferisce il Global Times, secondo cui le autorità stanno invitando la popolazione a rispettare le norme di prevenzione.

«Al momento, la situazione della prevenzione e del controllo dell'epidemia a Nanchino continua a essere grave e complessa», ha affermato Ding Xiaoping, vicedirettore dell'ufficio sanitario della città. «Dal 26 luglio, tutti i 334 luoghi di intrattenimento pubblico e 161 luoghi culturali e sportivi nel distretto di Pukou a Nanchino sono stati chiusi. Rispetto ai precedenti focolai, di solito limitati a una città o a poche città limitrofe, l'epidemia di Nanchino si è verificata in uno scalo internazionale molto trafficato e i passeggeri transregionali che viaggiavano per lunghe distanze hanno diffuso il virus in tutto il Paese, come nel Sichuan, provincia della Cina sud-occidentale e nel Liaoning, della Cina nord-orientale. »

