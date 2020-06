COSÌ FUNZIONA LA GIUSTIZIA ITALIANA: TORNANO LIBERI BUZZI E GRAMAZIO, DUE IMPUTATI ECCELLENTI DEL PROCESSO ''MONDO DI MEZZO'', PER DECORRENZA DEI TERMINI CAUTELARI. MA OCCHIO: NON È MAI COME SEMBRA. ERANO AI DOMICILIARI, E PIÙ TEMPO CI PASSANO, MENO STARANNO IN GALERA IN CASO DI CONDANNA. QUINDI PER QUALCUNO DI LORO LA RICONQUISTATA LIBERTÀ POTREBBE ESSERE UNA CATTIVA NOTIZIA…

buzzi

DAGONOTA - Per chi non lo sapesse, ecco come funziona la giustizia penale. Chi è indagato e viene arrestato, quando finisce in custodia cautelare in carcere, con molta probabilità a un certo punto verrà liberato perché non saranno più soddisfatte le esigenze cautelari: pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. A quel punto, l'indagato/imputato andrà agli arresti domiciliari, in attesa di sentenza definitiva che potrà arrivare anche dopo molti anni.

Se tutto ciò è odioso e inaccettabile nei casi in cui l'imputato è prosciolto o assolto, è invece una pacchia per chi è condannato: infatti gli anni ai domiciliari vengono ''scalati'' dalla pena. Che nel caso di Buzzi e soci, sarà goduta in buona parte nella comodità di casa invece che in un'angusta prigione. Quindi per qualcuno di loro la scadenza dei termini della custodia cautelare (che per fortuna non può durare in eterno) può essere una sciagura: se riceveranno una pena più lunga di quanto già scontato ai domiciliari, gli toccherà andare in galera. Insomma, con la giustizia italiana non è mai quello che sembra…

LUCA GRAMAZIO AL PROCESSO

MONDO MEZZO: TORNANO LIBERI BUZZI E GRAMAZIO

(ANSA) - Tornano liberi, per decorrenza termini di custodia cautelare, Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, due imputati eccellenti del procedimento Mondo di Mezzo. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Roma che ha disposto per il ras delle cooperative l'obbligo di dimora nel territorio capitolino. I due si trovavano agli arresti domiciliari. La settimana scorsa, sempre per decorrenza dei termini, era stato scarcerato Massimo Carminati dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo.

GRAMAZIO

Anche per lui la corte d'Appello ha disposto l'obbligo di dimora. Per Buzzi e Gramazio è stato imposto anche il divieto di espatrio. Nel provvedimento i giudici dichiarano "la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali erano stati adottati per decorso dei relativi termini massimi di custodia cautelare".

BUZZI CARMINATI c9a-9ae7-82877f658d6a luca gramazio alessandra mussolini e domenico gramazio buzzi