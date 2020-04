6 apr 2020 18:15

COSÌ IL VIRUS SI DIFFONDE ANCHE CON I GUANTI SE NON SI FA ATTENZIONE - IN UN FILMATO UNA INFERMIERA SIMULA DI ANDARE AL SUPERMERCATO E IMMERGE LE DITA IN UN PIATTO DI VERNICE PER RAPPRESENTARE IL VIRUS SULLE SUE MANI A CAUSA DEL CONTATTO CON ALCUNI OGGETTI CONTAMINATI. IL RISULTATO FINALE DIMOSTRA CHE... - VIDEO