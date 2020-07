COSIMO FERRI SI È DIMESSO DALL’ANM! – L’EX LEADER DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE, ORA DEPUTATO DI “ITALIA VIVA”, HA LASCIATO LA “CARRIERA” SINDACALE. COSÌ SI È EVITATO SANZIONI PESANTI COME L’ESPULSIONE DI PALAMARA E L’ANM HA DICHIARATO IL “NON LUOGO A PROVVEDERE” PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Dal “Corriere della Sera”

cosimo ferri 2

fine della «carriera» sindacale in seno all' Associazione nazionale magistrati per Cosimo Ferri, toga scesa in politica, attualmente deputato nelle file renziane di Italia viva e per cinque anni sottose-gretario alla Giustizia.

Ex leader di Magistratura Indipendente, Ferri aveva saputo portare la corrente più a destra delle toghe all' apice dei consensi raccogliendo molti voti nel segno del ritorno alle rivendicazioni più corporative. La Giunta del parlamentino delle toghe, riunita nella sede romana di Piazza Cavour, con mascherine e diretta streaming, ha deciso di accogliere le dimissioni che Ferri aveva presentato alla precedente convocazione e ha così evitato sanzioni pesanti, come quelle dell' espulsione inflitta a Luca Palamara.

luca palamara

Con l' accoglimento delle dimissioni (solo quattro i voti contrari) l' Anm ha dichiarato «il non luogo a provvedere» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio che pendeva sul capo di Ferri e lo spettro della radiazione, che era il pericolo maggiore.

