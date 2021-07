20 lug 2021 11:44

È IL COSTO DELLA CELEBRITÀ (E PURE DI TANTI PRIVILEGI) - DOPO LA VITTORIA DELL’ITALIA CONTRO L’INGHILTERRA, IL PRINCIPINO GEORGE È FINITO NEL MIRINO DI MEME, FOTOMONTAGGI E ANCHE QUALCHE ATTACCO DIRETTO PER LA SUA REAZIONE AL GOL: I GENITORI STANNO PENSANDO DI FARLO SPARIRE DAGLI OBIETTIVI PER UN PO’ DI TEMPO ED EVITARE PERSINO DI PUBBLICARE IL SOLITO RITRATTO PER IL SUO OTTAVO COMPLEANNO...