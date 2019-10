23 ott 2019 15:40

UN COSTUME DA PAURA – HALLOWEEN È ALLE PORTE E I MOSTRI SONO TORNATI: SE AVETE IN PROGRAMMA UN PARTY E NON SAPETE COME VESTIRVI, POTETE TROVARE ISPIRAZIONE IN QUESTA CARRELLATA DI IMMAGINI MADE IN USA - DAI BAMBINI VESTITI DA PICCOLI JOKER AGLI INTRAMONTABILI ZOMBIE: MA C’È ANCHE CHI HA DECISO DI STUPIRE VESTENDO I FIGLI DA DETERSIVO O TRASFORMANDOSI IN…