COTTI E TATUATI – LA NUOVA TENDENZA DELL’ESTATE PER GLI SCIROCCATI DI TUTTO IL MONDO È QUELLA DI LASCIARE UNA PARTE DELLA PELLE ESPOSTA AL SOLE SENZA PROTEZIONE PER CREARE DEI TATUAGGI: C’È CHI HA IL SIMBOLO DI BATMAN SUL PETTO E CHI HA RICREATO UN CIELO STELLATO SUL BRACCIO – MA I DERMATOLOGI AVVERTONO: “DANNI PERMANENTI E…”

DAGONEWS

tatuaggi solari 4

È una delle ultime mode estive per sciroccati che sta prendendo piede su internet: è il tatuaggio da abbronzatura che consiste nel non proteggere una zona della pelle per farla bruciare e creare strane forme.

Le persone che hanno preso parte alla preoccupante tendenza ora condividono le immagini dei loro "tatuaggi" sui social media: c’è chi ha il simbolo di Batman sul petto, chi ha ricreato un cielo stellato su un braccio e chi ha un sole sulla schiena. Ma la dottoressa Whitney Bowe, dermatologa di New York, avverte: «La tendenza sta creando un danno non visibile permanente.

tatuaggi solari 2

Non esiste un modo sicuro per fare un tatuaggio con una scottatura. Questo è un grosso malinteso. Non esiste un'abbronzatura sicura». La dottoressa ha anche aggiunto che questa stupida tendenza mette a rischio le persone, facendo raddoppiare le probabilità di un cancro alla pelle.

