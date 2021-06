IL COVID E' STATO CREATO IN LABORATORIO - IL 'WALL STREET JOURNAL' PUBBLICA LE PROVE SCIENTIFICHE: LA DOPPIA SEQUENZA CGG PRESENTE NEL GENOMA DEL VIRUS, CHE LO RENDE PIU' LETALE, NON E' MAI STATA OSSERVATA IN ALTRI CORONAVIRUS, MENTRE E' SEMPRE UTILIZZATA DAGLI SCIENZIATI QUANDO MODIFICANO IL GENOMA ARTIFICIALMENTE - INOLTRE SIA LA SARS CHE LA MERS CI HANNO MESSO DEL TEMPO AD EVOLVERSI FINO A DIVENTARE MICIDIALI: COME MAI IL COVID E' ARRIVATO INVECE GIA' PRONTO?

La possibilità che la pandemia sia iniziata con una fuga dall'Istituto di virologia di Wuhan sta prendendo sempre più piede. Il presidente Biden ha chiesto alla comunità dell'intelligence nazionale di raddoppiare gli sforzi per indagare.

Gran parte della discussione pubblica si è concentrata su prove indiziarie: malattie misteriose alla fine del 2019; il lavoro del laboratorio che sovraccarica intenzionalmente i virus per aumentare la letalità (nota come ricerca sul "guadagno di funzione"). Il Partito Comunista Cinese è stato riluttante a rilasciare informazioni rilevanti. Rapporti basati sull'intelligence statunitense hanno suggerito che il laboratorio ha collaborato a progetti con l'esercito cinese.

Ma la ragione più convincente per favorire l'ipotesi di fuga di laboratorio è saldamente basata sulla scienza. In particolare, sull'impronta genetica del CoV-2, il nuovo coronavirus responsabile della malattia Covid-19.

Nella ricerca sul “guadagno di funzione”, un microbiologo può aumentare enormemente la letalità di un coronavirus aggiungendo al suo genoma, in una posizione privilegiata, una sequenza speciale. È un’operazione che non lascia tracce di manipolazione. Ma altera la proteina spike del virus, rendendo più facile per il virus iniettare materiale genetico nella cellula vittima. Dal 1992 ci sono stati almeno 11 esperimenti separati che hanno aggiunto una sequenza speciale nella stessa posizione. Il risultato finale è sempre stato un virus sovralimentato.

Un genoma definisce il modo in cui le cellule creano proteine. Per descriverlo si usano “parole” di tre lettere, 64 in totale, che rappresentano i 20 diversi amminoacidi. Ad esempio, ci sono sei parole diverse per l'aminoacido arginina, quello che viene spesso utilizzato nei virus di sovralimentazione.

Nel caso della supercarica con guadagno di funzione, ci sono molte sequenze che potrebbero essere state messe insieme nel genoma. Invece di un CGG-CGG (noto come "doppio CGG") che dice alla fabbrica di proteine di produrre due amminoacidi di arginina di fila, si otterrà la stessa letalità unendo una qualsiasi delle 35 altre combinazioni di due parole che restituiscono la doppia arginina. Se l'inserimento avviene naturalmente, diciamo attraverso la ricombinazione, è molto più probabile che appaia una di queste 35 altre sequenze; Il CGG è usato raramente nella classe dei coronavirus che possono ricombinarsi con CoV-2.

Infatti, nell'intera classe di coronavirus che include CoV-2, la combinazione CGG-CGG non è mai stata trovata in modo naturale. Ciò significa che il metodo comune dei virus che raccolgono nuove abilità, chiamato ricombinazione, non può funzionare qui. Un virus semplicemente non può rilevare una sequenza da un altro virus se quella sequenza non è presente in nessun altro virus.

Sebbene il doppio CGG venga soppresso naturalmente, nel lavoro di laboratorio è vero il contrario. La sequenza di inserimento scelta è la doppia CGG. Questo perché è facilmente disponibile e conveniente e gli scienziati hanno una grande esperienza nell'inserirlo. Un ulteriore vantaggio della doppia sequenza CGG rispetto alle altre 35 possibili scelte: crea un utile faro che consente agli scienziati di tracciare l'inserimento in laboratorio.

Ora il fatto schiacciante. È questa l’esatta sequenza che appare in CoV-2. I sostenitori dell'origine zoonotica devono spiegare perché il nuovo coronavirus, quando è mutato o si è ricombinato, ha scelto la sua combinazione meno preferita, il doppio CGG. Perché ha replicato la scelta che avrebbero fatto i ricercatori sul guadagno di funzione del laboratorio?

Sì, potrebbe essere successo casualmente, attraverso mutazioni. Ma è credibile? Come minimo, questo fatto - che il coronavirus, con tutte le sue possibilità casuali, ha preso la combinazione rara e innaturale usata dai ricercatori umani - implica che la teoria principale per l'origine del coronavirus debba essere la fuga di laboratorio.

Quando Shi Zhengli e i colleghi del laboratorio hanno pubblicato un articolo nel febbraio 2020 con il genoma parziale del virus, hanno omesso qualsiasi menzione della sequenza speciale che sovraccarica il virus o della rara sezione doppia CGG. Eppure l'impronta digitale è facilmente individuabile nei dati che accompagnavano la carta. È stato omesso nella speranza che nessuno notasse questa prova dell'origine del guadagno di funzione?

Ma nel giro di poche settimane i virologi Bruno Coutard e colleghi hanno pubblicato la loro scoperta della sequenza nel CoV-2 e del suo nuovo sito sovralimentato. CGG doppio è lì; devi solo guardare. I virologi commentano nel loro articolo che la proteina che lo conteneva «può fornire una capacità di guadagno di funzione» al virus, «per una diffusione efficiente» agli esseri umani.

Esistono ulteriori prove scientifiche che indicano l'origine del guadagno di funzione del CoV-2. La più avvincente sono le drammatiche differenze nella diversità genetica del CoV-2, rispetto ai coronavirus responsabili di SARS e MERS.

Per entrambi è stata dimostrata l'origine naturale; i virus si sono evoluti rapidamente mentre si diffondevano attraverso la popolazione umana, fino a dominare le forme più contagiose. Il Covid-19 non ha funzionato così. È apparso negli esseri umani già adattato in una versione estremamente contagiosa. Nessun serio "miglioramento" virale ha avuto luogo fino a quando non si è verificata una variazione minore molti mesi dopo in Inghilterra.

Tale ottimizzazione precoce non ha precedenti e suggerisce un lungo periodo di adattamento che ha preceduto la sua diffusione pubblica. La scienza conosce un solo modo per raggiungere questo obiettivo: simulare l'evoluzione naturale, far crescere il virus sulle cellule umane fino a raggiungere l'optimum. Questo è esattamente ciò che viene fatto nella ricerca sul guadagno di funzione. I topi geneticamente modificati per avere lo stesso recettore del coronavirus degli umani, chiamati "topi umanizzati", sono ripetutamente esposti al virus per incoraggiare l'adattamento.

La presenza della doppia sequenza CGG è una forte evidenza di splicing genico e l'assenza di diversità nell'epidemia pubblica suggerisce un'accelerazione del guadagno di funzione. Le prove scientifiche portano alla conclusione che il virus è stato sviluppato in laboratorio.

(Quest'articolo è stato scritto da il dottor Steven Quay, fondatore di Atossa Therapeutics e autore di "Stay Safe: A Physician's Guide to Survive Coronavirus", e Richard Muller, professore emerito di fisica presso l'Università della California Berkeley ed ex scienziato senior presso il Lawrence Berkeley National Laboratory).