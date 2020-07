18 lug 2020 08:54

COVID, CHE CATA-ROGNA! FORTE CRESCITA DI CASI DI CORONAVIRUS A BARCELLONA CHE HA TRIPLICATO IL NUMERO DEI CONTAGI. L'APPELLO A RIMANERE IN CASA – IL NAPOLI CONTATTA L’UEFA: NON VUOLE GIOCARE A BARCELLONA. SFIDA AL CAMP NOU A RISCHIO - BOOM DI NUOVI CASI IN ROMANIA: È IL PAESE PIÙ COLPITO DEI BALCANI...