IL COVID FA SCAPOCCIARE ANCHE I CINESI - SONO DIVENTATI VIRALI I VIDEO DI UN GRUPPO DI RESIDENTI DI SHANGHAI CHE PROTESTANO DOPO ESSERE STATI INVITATI A LASCIARE LE LORO CASE PER CEDERLE AI MALATI - LA POLIZIA, BARDATA DA CAPO A PIEDI CON TUTE IGNIFUGHE, GUANTI E MASCHERINE, NEL TENTATIVO DI SEDARE LA RIVOLTA HA ARRESTATO NUMEROSI MANIFESTANTI E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Guardian

Proteste per il covid Shanghai

Mentre a Shanghai prosegue il lockdown che sta stremando la città, i residenti iniziano a far sentire la loro voce. Ieri sui social sono diventati virali i video ripresi per la strada in cui si vedono cittadini a cui è stato chiesto di lasciare i loro appartamenti ai pazienti Covid litigare con la polizia. Gli agenti, completamente bardati con tutte ignifughe e mascherine, hanno risposto effettuando numerosi arresti.

Proteste per il covid Shanghai 3

Shanghai, una città di 25 milioni di abitanti e cuore dell’economia della Cina, è diventata il cuore del più grande focolaio del Paese dal picco della prima ondata di virus a Wuhan oltre due anni fa. I residenti bloccati dall'inizio di aprile si sono lamentati della carenza di cibo e di funzionari troppo zelanti che li hanno costretti alla quarantena statale, mentre le autorità si affrettano a costruire decine di migliaia di letti per ospitare i pazienti Covid-19 con infezioni giornaliere che superano i 20.000 casi.

Verso la fine di giovedì, sui social media sono circolati video che mostravano i residenti all'esterno di un complesso mentre urlavano contro schiere di funzionari in possesso di scudi, etichettati come "polizia", che cercavano di sfondare la loro linea. In una clip, la polizia sembra effettuare diversi arresti dopo che i residenti li hanno accusati di «colpire le persone».

Proteste per il covid Shanghai 5

L'incidente si è innescato dopo che le autorità hanno ordinato a 39 famiglie di trasferirsi dal complesso «per soddisfare le esigenze di prevenzione e controllo delle epidemie» e di ospitare i pazienti affetti da virus nei loro appartamenti, secondo Zhangjiang Group, lo sviluppatore del complesso residenziale.

I video girati hanno fornito una rara finestra sulla rabbia pubblica in Cina, un paese in cui le autorità comuniste tollerano poco dissenso e la censura cancella regolarmente le informazioni relative alle proteste da Internet alla stessa velocità con cui vengono caricate.

In un video trasmesso in live streaming, si può sentire una donna piangere e chiedere «perché portano via una persona anziana?» quando i funzionari sembravano mettere qualcuno in un'auto.

Proteste per il covid Shanghai 4

Il gruppo Zhangjiang ha affermato di aver risarcito gli inquilini e di averli trasferiti in altre unità nello stesso complesso. In un altro video, che è stato trasmesso in live streaming, si sente una donna gridare «Il gruppo di Zhangjiang sta cercando di trasformare il nostro complesso in un luogo di quarantena e consentire alle persone positive al Covid di vivere nel nostro complesso».

Il gruppo ha commentato i video del complesso che erano «apparsi su Internet» giovedì e ha affermato che «la situazione si era ora stabilizzata» dopo che «alcuni inquilini hanno ostacolato la costruzione» di una recinzione di quarantena.

La censura cinese è intervenuta rapidamente per cancellare le prove dello scontro dai siti di social media cinesi - come hanno fatto con molti altri video apparsi nelle ultime settimane – e i risultati di ricerca per il nome del complesso di appartamenti sono scomparsi da Weibo.

I residenti di Shanghai hanno sfogato la loro rabbia sui social media per la carenza di cibo e i controlli pesanti. Le autorità hanno promesso che la città «non si rilasserà minimamente», e sta preparando più di 100 nuove strutture di quarantena per accogliere ogni persona che risulta positiva, indipendentemente dal fatto che mostri o meno sintomi.

