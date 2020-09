IL COVID HA UCCISO IL SESSO? - ESSERE SINGLE IN PANDEMIA È UN INCUBO: IN POCHI VOGLIONO PRENDERSI IL RISCHIO DI CONTAGIARSI A MENO CHE NON INCONTRIATE QUALCHE SCOPONA PRONTA A TUTTO – ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI INTIMITÀ. ABBIAMO BISOGNO DEL TOCCO UMANO, DELLA ''COMUNICAZIONE'' SESSUALE, MA CI SONO MODI PER BILANCIARE IL BISOGNO DI SESSO E PROTEGGERE ANCHE LA NOSTRA SALUTE? LA SEXPERTA TRACEY COX: ''NON C'È SOLO UN MODO PER FARE SESSO. IL COVID CI HA RESO PIÙ CREATIVI PERCHÉ NON FARLO ANCHE CON IL SESSO?''. ECCO COME...

Se pensavi che uscire con qualcuno fosse stressante prima del virus, essere single adesso è un incubo.

Non solo è quasi impossibile incontrare qualcuno - molti di noi lavorano ancora da casa, indossano mascherine quando vanno in giro ed evitano bar, club e pub – ma ora devi preoccuparti del virus. Il Covid-19 ci ha fatto ripensare a tutto, specialmente al sesso.

La libertà sessuale di cui molti hanno goduto in precedenza non è più così scontata. Covid ha suonato la campana a morto per il sesso occasionale? Leggiamo cosa ne pensa la sexperta Tracey Cox.

Di sicuro stiamo facendo meno sesso occasionale. Numerosi studi sugli appuntamenti dicono che molte persone, in particolare donne, hanno smesso di cercare un partner una volta che è diventato chiaro che il virus era pericoloso. Hanno smesso di frequentarsi e di fare sesso.

Come con qualsiasi cosa più sei giovane, meno è probabile che tu cambi le tue abitudini. Ma anche molti ragazzi hanno evitato il rischio snobbando gli incontri con persone di cui non sanno nulla.

Molti stanno soffrendo di questo, le donne single sopra i 35 anni, invece, hanno avuto l’occasione di scoprire se stesse, capendo che non sempre è necessario un uomo per essere soddisfatte sessualmente.

Non a caso le vendite di sex toys sono aumentate durante il lockdown: non sono hanno evitato il rischio, ma hanno assicurato alle donne un orgasmo, non sempre scontato durante i rapporti sessuali.

Ma non sono stati solo i single a fare meno sesso. Anche i livelli di desiderio sessuale nelle coppie sono precipitati. È stato così per tutti? Assolutamente no. C’è chi non solo in maniera imprudente ha incontrato persone durante il lockdown, ma c’è chi ha un approccio fatalista al virus (“tanto prima poi me lo prenderò”) e chi addirittura nega l’esistenza.

Una cosa è certa: se fai ancora sesso occasionale, lo fai in modo diverso da come lo sempre fatto.

Che "aspetto" ha il sesso post-virus

Pre-virus, probabilmente eri uno da "Netflix e chill": ti incontravi a casa di qualcuno, guardavate la televisione e dopo facevate sesso.

Solo i negazionisti del virus hanno continuato a fare lo stesso. Molti invece hanno optato per il sesso via Zoom e sexting e masturbazione in video sono diventate una norma tra i single durante la pandemia.

Il sesso occasionale ora richiede un'analisi rischio-beneficio

Oggi chiunque si vuole assicurare che fare sesso valga il rischio per la salute. La maggior parte delle persone più caute si avvicina a una persona che non conosce lentamente. Abbiamo tutti bisogno di intimità. Abbiamo bisogno del tocco umano, della connessione sessuale, ma ci sono modi per bilanciare il bisogno di sesso e proteggere anche la nostra salute.

Alcuni educatori sessuali affermano che potrebbe persino esserci un vantaggio nel sesso post-Covid: ci costringe a parlare di sesso con potenziali partner piuttosto che farlo semplicemente. Ci fa anche pensare fuori dagli schemi e ci fa rendere conto che non c'è solo un modo per fare sesso. Il covid ci ha reso più creativi perché non farlo anche con il sesso?

Questo vuol dire che il sesso occasionale è morto per sempre?

Tutto dipende da come muta il virus. Dopotutto, l'HIV e l'AIDS hanno cambiato le nostre abitudini sessuali per un po’, ma poi alcuni sono tornati a non prendere precauzioni. Altri hanno imparato a essere più responsabili.

