COVID IT’S COMING HOME - A LONDRA CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGIATI A CAUSA DELLA FINALE DEGLI EUROPEI TRA INGHILTERRA E ITALIA - SECONDO UNO STUDIO CONDOTTO DA “PUBLIC HEALTH ENGLAND”, CIRCA 2.300 PERSONE PRESENTI ERANO “PROBABILMENTE GIÀ INFETTE”, E 3.404 CHE SI TROVAVANO ALLO STADIO HANNO SVILUPPATO IL COVID NEI GIORNI SUCCESSIVI ALL'11 LUGLIO - GLI EVENTI PUBBLICI ALL'APERTO LEGATI AGLI EUROPEI HANNO PROVOCATO OLTRE 9.000 CONTAGI IN INGHILTERRA PIÙ DI CONCERTI, MATCH DI ALTRI SPORT E ALTRI SPETTACOLI…

Da “il Messaggero”

Il calcio non ha solo causato un incremento dei casi a Roma dopo i festeggiamenti della vittoria dell'Italia ai campionati europei. C'è stato, anche in misura maggiore, un effetto Wembley anche nel Regno Unito. La finale di Euro 2020 allo stadio londinese si è rivelata un «superdiffusore» di contagi da Covid-19: secondo uno studio condotto da Public Health England, citato dal Times, circa 2.300 persone presenti erano «probabilmente già infette», e 3.404 che si trovavano alla finale Inghilterra-Italia hanno sviluppato il Covid nei giorni successivi all'11 luglio.

Sempre secondo Public Health England, che ha monitorato gli effetti di varie manifestazioni di massa durante 49 giorni, gli eventi pubblici all'aperto legati agli europei di calcio hanno provocato oltre 9.000 contagi in Inghilterra, più di concerti, match di altri sport e altri spettacoli.

Già nelle settimane immediatamente successive alla partita, nel Regno Unito era stato rilevato un dato molto significativo: in quei giorni c'è stato un forte aumento dei contagi, provocato certamente dal diffondersi della variante Delta, ma la particolarità era che in quel periodo per gli uomini il numero di nuovi casi era stato molto più alto che non per le donne.

La spiegazione fornita dagli esperti era che in quell'aumento più marcato tra la popolazione maschile si può leggere un effetto degli Europei di calcio, le riunioni nelle case e nei pub per vedere le partite, ma anche gli assembramenti di tifosi sugli spalti e all'ingresso e all'uscita dagli stadi. La variante Delta ha mostrato una maggiore capacità di trasmissione anche all'aperto, soprattutto in un luogo con decine di migliaia di persone come uno stadio.

