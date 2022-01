CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO