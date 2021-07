ALBA PARIETTI SARÀ TRA LE CONCORRENTI DI TALE E QUALE SHOW. MA IL SUO SOGNO E’ UN ALTRO… – DANDOLATE PER "OGGI": AI PIANI ALTI DI COLOGNO PENSANO DI AFFIDARE “LA TALPA” A PAOLA PEREGO. MA LA CONDUTTRICE SARA’ IMPEGNATA IN RAI CON LA VENTURA. COSA ACCADRA'? - MARIA MONSE' E SUO MARITO STANNO PER DIRE SI’ A UN PROGRAMMA TV. SARA' PER RIMPOLPARE LE LORO FINANZE COME SUSSURRANO LE MALELINGUE - I NO DI BONOLIS E IL NUOVO OBIETTIVO DELLA MARCUZZI – NO CIPRIANI, NO PARTY: MA AL SUO COMPLEANNO GLI INVITATI HANNO STORTO IL NASO. ECCO IL MOTIVO