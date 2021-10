18 ott 2021 15:12

COVID POWELL - È MORTO PER LE COMPLICAZIONI DEL CORONAVIRUS, NONOSTANTE FOSSE VACCINATO, L’EX SEGRETARIO DI STATO AMERICANO COLIN POWELL - DIVENTATO FAMOSO PER LA GUERRA IN AFGHANISTAN E SOPRATTUTTO PER QUELLA IN IRAQ: NEL 2003 ANDÒ ALLE NAZIONI UNITE AD AGITARE UNA PROVETTA CON LE PRESUNTE PROVE DELLE ARMI CHIMICHE DI SADDAM HUSSEIN. SI SCOPRÌ POI CHE ERA TUTTO FALSO - VIDEO