IL COVID ROVINA LA FESTA A XI JINPING - LA CINA VOLEVA USARE LE OLIMPIADI DI PECHINO PER LA SOLITA PROPAGANDA E LANCIARE LA SUA NUOVA VALUTA DIGITALE NAZIONALE. IL REGIME AVEVA FATTO PRESSIONI SU MCDONALD'S, NIKE E ALTRI GRANDI MARCHI PERCHÉ ACCETTASSERO PAGAMENTI NELLA NUOVA MONETA. MA SENZA VISITATORI STRANIERI E CON I PARTECIPANTI ISOLATI, IL DITTATORE CINESE RISCHIA DI FARE UN GROSSO FLOP...

Dagotraduzione da Axios

È probabile che il Covid causi un calo del pubblico, della fanfara e del prestigio solitamente associati a chi ospita le Olimpiadi.

Il quadro generale: stadi vuoti, divieto di visitatori stranieri e una migrazione alimentata dal COVID tra gli spettatori globali lontano dalla TV e allo streaming probabilmente ridurranno l'attenzione che Pechino sperava di raccogliere dai Giochi.

Dettagli: la rigida politica zero-COVID della Cina ha portato i funzionari del paese a vietare gli spettatori stranieri, così come la maggior parte dei fan cinesi.

Un sistema "a circuito chiuso" isolerà tutti i partecipanti olimpici e il personale dai residenti locali. Alcuni governi hanno affermato che non invieranno delegazioni di funzionari a causa del COVID.

Il governo cinese ha pianificato di utilizzare le Olimpiadi per il debutto globale della sua nuova valuta digitale nazionale e ha fatto pressioni su McDonalds, Nike e altri grandi marchi affinché accettassero pagamenti nella nuova valuta durante i Giochi.

Ma la mancanza di visitatori stranieri e l'isolamento dei partecipanti alle Olimpiadi intaccheranno il lancio di alto profilo previsto da Pechino. Lo yuan digitale sarà ancora uno dei soli tre metodi di pagamento che gli atleti stranieri potranno utilizzare nelle sedi olimpiche.

Contesto: il pubblico televisivo statunitense delle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno ha subito il passaggio a piattaforme di streaming come Netflix e Hulu durante la pandemia. La NBC, che ha i diritti statunitensi per trasmettere le Olimpiadi, si affidava ancora principalmente alla TV per la sua trasmissione olimpica e la sua nuova piattaforma Peacock, l'unica piattaforma di streaming per mostrare le Olimpiadi, non ha attirato molti spettatori.

Anche la mancanza di fan sugli spalti, il tifo e il senso di condivisione di accompagnamento, hanno ridotto l'entusiasmo tra gli spettatori. Il che ha anche eliminato quello che di solito è uno degli scatti più importanti e virali delle Olimpiadi, il video dei familiari degli atleti seduti sugli spalti per poi reagire alla vittoria del loro atleta.

Per affrontare questi problemi alle Olimpiadi di Pechino, la NBC trasmetterà in simultanea i familiari degli atleti che guardano da casa nella speranza di cogliere momenti di gioia ed eccitazione. La società ha anche semplificato la visione dei Giochi su Peacock.

Cosa guardare: Tokyo è stata la prima Olimpiade di TikTok . A Pechino, i video virali di TikTok degli atleti possono aiutare a riportare parte del pubblico e dell'entusiasmo.

