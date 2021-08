IL COVID È SERVITO – IN CALIFORNIA UN RISTORANTE ITALIANO NEGA L’ACCESSO A CHI SI È VACCINATO: DAVANTI ALLA PORTA DEL LOCALE È COMPARSO UN CARTELLO CON CUI “SI RICHIEDE LA PROVA DI NON ESSERE VACCINATI” – POCHI MESI FA, DOPO L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI MASCHERINA, IL GESTORE TONY ROMAN AVEVA LANCIATO LO SLOGAN: “TOGLI LA MASCHERINA, PRENDI UN CANNOLO” – AL RISTORANTE È STATA FATTA UNA MULTA DI 152MILA DOLLARI, MA…

Da "www.blitzquotidiano.it"

ristorante italiano no vax in california 4

In California, stato Usa che conta 4 milioni di contagi accertati da coronavirus Sars-CoV-2 e quasi 65mila morti per Covid, c’è un ristorante italiano no vax, che nega l’ingresso a chi si è vaccinato. Si chiama Basilico’s Pasta e Vino e si trova a Huntington Beach.

Il ristorante no vax in California (Usa): “Ingresso vietato ai vaccinati”

Qui, all’ingresso del locale, un cartello avverte: “Si richiede la prova di non essere vaccinati”. Del resto, come ricorda il Washington Post, il gestore dello stesso ristorante, Tony Roman, alcuni mesi fa, poco dopo l’introduzione dell’obbligo d’indossare la mascherina, aveva lanciato lo slogan “togli la mascherina, prendi un cannolo”, sulla falsa riga del film Il Padrino, in cui Peter Clemenza diceva: “‘A pistola lasciala. Pigliami i cannoli”.

tony roman

Il precedente: multa al ristorante no vax

Lo scorso giugno la Divisione statale per la sicurezza e la salute sul lavoro ha comminato al ristorante una sanzione di oltre 152mila dollari per presunta violazione delle politiche di prevenzione del Covid-19, ma la multa non sarebbe mai stata pagata.

Il ‘duce’ Anthony Fauci

E in una intervista al Los Angeles Times Roman avrebbe ribadito la propria posizione: “Con i segnali di allarme che arrivano riguardo un altro imminente blocco e con molti imprenditori che incoraggiano ancora una volta quelli che chiamo ‘i piccoli tiranni del lockdown’ – questa volta imponendo prove di avvenuta vaccinazione – abbiamo scelto di ribadire la nostra posizione in difesa della libertà personale e della libertà americane”.

ristorante italiano no vax in california 2

E sulla pagina Instagram del ristorante la linea è chiara: qui Anthony Fauci, l’immunologo capo consulente medico della Casa Bianca, viene definito “Mini Wannabe il Duce Fauci”.

anthony fauci ristorante italiano no vax in california 1 ristorante italiano no vax in california 5 ristorante italiano no vax in california 6 ristorante italiano no vax in california 3