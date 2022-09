COVID, SI CAMBIA – SPERANZA MODIFICA LE REGOLE PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA: PER I POSITIVI L’ISOLAMENTO POTRÀ TERMINARE DOPO 5 GIORNI PURCHÉ IL TEST SIA NEGATIVO. LE MASCHERINE FFP2 RIMANGONO OBBLIGATORIE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 SUI MEZZI PUBBLICI MENTRE NON VI È ALCUNA RESTRIZIONE LEGATA AL GREEN PASS – ADDIO DAD: CHI È IN ISOLAMENTO NON HA PIÙ OBBLIGO DI SEGUIRE LE LEZIONI ONLINE…

Quarantena ridotta e nessuna restrizione legata al green pass. Dopo la firma della nuova circolare da parte del ministro della Salute Roberto Speranza cambiano ancora le regole legate alla gestione dell’epidemia da Covid 19. Ecco tutte le norme in vigore e quello che saranno valide per il ritorno a scuola.

La quarantena

«Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento».

In caso «di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test».

Mascherine FfP2

Le mascherine FfP2 rimangono obbligatorie fino al 30 settembre 2022 per:

- navi e traghetti per trasporto interregionale (e quindi non per i collegamenti regionali con le isole minori)

- treni per trasporto interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

- autobus con collegamenti tra più di 2 regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi stabiliti autobus con noleggio con conducente mezzi per il trasporto pubblico locale o regionale

- trasporto pubblico locale

- trasporto scolastico per studenti scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Nelle strutture sanitarie rimane l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori. L’obbligo vale per:

- strutture sanitarie strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese quelle di ospitalità e di lungodegenza

- residenze sanitarie assistenziali (RSA)

- hospice

- strutture riabilitative strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti

Obbligo vaccinale

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa. Questi dipendenti potranno entrare nel luogo di lavoro soltanto mostrando il green pass.

Green pass

Non c’è più alcun obbligo di esibire il green pass.

La scuola

T utti in classe, in presenza, e soltanto chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha effettuato il test Covid ed è risultato positivo deve stare a casa. Restano soltanto alcune indicazioni - con il minimo impatto sulle attività didattiche ed educative - per le persone «fragili» o per coloro che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19».

- In classe non si dovrà più indossare la mascherina: chi ha problemi di salute o è a rischio Covid , potrà proteggersi indossando la mascherina Ffp2.

- Non sono previsti né il distanziamento dei banchi, né i percorsi alternativi, né i limiti per l’attività sportiva, né gli ingressi scaglionati.

- I professori no vax potranno tornare in classe.

- Chi è in isolamento in quanto positivo al Covid non ha più obbligo di stare in Dad.

