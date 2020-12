IL COVID SI PORTA VIA IL PADRE DI PAOLA PEREGO – AVEVA 90 ANNI. QUALCHE SETTIMANA FA LA PEREGO AVEVA RACCONTATO DELLA PAURA PER I GENITORI, ENTRAMBI POSITIVI AL COVID: “HO IL TERRORE CHE LA SITUAZIONE POSSA DEGENERARE” - SUI NEGAZIONISTI: “MI FANNO MOLTA RABBIA. GLI FAREI FARE UN GIRO NEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA, CAMBIEREBBERO DI SICURO IDEA” - POCHI GIORNI FA SE NE ERA ANDATO ANCHE IL PAPÀ DI VALERIO SCANU CHE LO HA RICORDATO IN UN MESSAGGIO

paola perego con il padre

Chiara Pizzimenti per vanityfair.it

È morto Pietro, il padre di Paola Perego. A dare la notizia su Twitter è Arcobaleno Tre, agenzia di spettacolo diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta. Qualche settimana fa la Perego aveva raccontato della paura per i genitori, entrambi positivi al Covid. Il padre Pietro aveva 90 anni, la madre Alice ne ha 84 anni.

«Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi» aveva detto durante la presentazione via web del suo nuovo programma Il Filo Rosso su Rai2. Lei stessa positiva al coronavirus aveva spiegato: «Loro vivono a Milano, come mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti, tutti alle prese con il Covid, e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere».

In quell’occasione aveva raccontato della sua esperienza. «Io sono stata fortunata, ero in isolamento ma per fortuna mi sono potuta curare a casa. Confinata da sola nella mia stanza ho capito quanto è importante e bello poter abbracciare le persone a cui vogliamo bene». Aveva anche attaccato i negazionisti: «Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci. Gli farei fare un giro nei reparti di terapia intensiva, cambierebbero di sicuro idea».

È morto poco prima di Natale anche il padre di Valerio Scanu, aveva 64 anni. Il cantante lo ha ricordato con due messaggi sui social. «Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche…». E ancora: «Grazie a tutti coloro che hanno speso anche una sola parola di conforto nei nostri confronti per la perdita di Babbo. Ieri lo abbiamo salutato ed e stata dura… Sara sempre con noi, ovviamente».

milly carlucci valerio scanu

padre valerio scanu

paola perego lucio presta foto di bacco paola perego 2 PAOLA PEREGO