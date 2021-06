COVID SPY STORY – SI VOCIFERA CHE BIDEN ABBIA CAMBIATO IDEA SUL VIRUS SCAPPATO DAL LABORATORIO DI WUHAN DA QUANDO È ARRIVATO NEGLI USA UN ALTO FUNZIONARIO CINESE, SCAPPATO DA PECHINO A FEBBRAIO CON TANTO DI PROVE SULL’ORIGINE DELLA PANDEMIA – LUI È DONG JINGWEI, VICEMINISTRO DI XI JINPING CON UN PASSATO NEI SERVIZI SEGRETI, CHE…

Dagotraduzione dal Daily Mail

Shi Zhengli, scienziata di Wuhan

C’è una nuova teoria alla base del cambio di teorie sulle origini del coronavirus di Joe Biden. Secondo il sito Spy Talk Dong Jingwei, vice ministro cinese con un passato nei servizi segreti di Pechino, sarebbe fuggito insieme alla figlia di 10 anni dalla Cina per rifugiarsi negli Stati Uniti. L’alto funzionario avrebbe portato con sé le prove che il virus ha avuto origine nel laboratorio di Wuhan. Se la voce fosse confermata, Dong sarebbe il disertore più alto in grado mai scappato dalla Cina.

Dong Jingwei

Secondo quanto riportato, Dong avrebbe informato i funzionari statunitensi sull’istituto di virologia di Wuhan, e queste informazioni potrebbe aver costretto Biden a rivedere seriamente la teoria della fuga di laboratorio, a lungo derisa come l’ennesima uscita infelice di Trump.

Dong è stato fotografato online e, anche se non tutte le immagini corrispondono, ce n’è una che continua a spuntare pubblicata dal dottor Han Lianchao, un ex funzionario del ministero degli Esteri cinese che ha disertato dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989.

Il laboratorio di Wuhan

Han dice che Pechino ha inviato suoi delegati per incontrare il segretario di Stato americano Anthony Blinken a marzo e discutere della restituzione di Dong. Il ministro degli esteri cinese e il capo degli affari esteri del Partito comunista cinese hanno chiesto agli americani di restituire Dong durante l'incontro in Alaska. Secondo Han Blinken avrebbe rifiutato.

«Ha lavorato a stretto contatto con Zhang Yue, che ora sta scontando 15 anni di reclusione per corruzione», ha detto Han. «Zhang era un confidente di Ma Jian, ex vice ministro esecutivo di MSS, anche lui in prigione per corruzione».

L'incontro di marzo Usa-Cina

Dong «è stato visto l'ultima volta in pubblico nel settembre 2020», ha detto Han. Le affermazioni di Han sono impossibili da verificare, ma è conosciuto come per essere una persona che «non esagera in alcun modo o forma, fidato per la sua integrità», dice Nicholas Eftimiades, ex esperto del Pentagono, del Dipartimento di Stato e della CIA.

Secondo il sito web conservatore Red State, «le fonti affermano che il livello di fiducia nelle informazioni del disertore ha portato a un'improvvisa crisi di fiducia nel dottor Anthony Fauci. Inoltre il personale dell'Istituto di ricerca medica delle malattie infettive dell'esercito americano (USAMRIID) ha confermato dettagli molto tecnici di informazioni fornite dal disertore».

Antony Blinken

Spy Talk ha anche citato la newsletter di Parigi Intelligence Online secondo cui Dong è «vicino a» Xi Jinping, il presidente cinese. «In precedenza era a capo del Guoanbu (ministero della sicurezza) nella regione dell'Hebei, che ha prodotto molti dei securocrati di Xi», spiegava la pubblicazione nel 2018.

Yanh Jiech, ministro degli esteri cinese Laboratorio di Wuhan Laboratorio di Wuhan Laboratorio di Wuhan 2 Laboratorio di Wuhan 2 Ricercatori a Wuhan