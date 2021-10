COVID STATES OF AMERICA – LE VITTIME DI CORONAVIRUS NEGLI USA HANNO SUPERATO LE 700.000 UNITÀ: IN PRATICA È COME SE LA PANDEMIA SI FOSSE PORTATA VIA TUTTA LA POPOLAZIONE DELLA CAPITALE WASHINGTON D.C. – È IL PAESE CON IL MAGGIOR NUMERO DI MORTI NEL MONDO, PIÙ CHE IN BRASILE E IN INDIA

Paolo Foschi per www.corriere.it

Le vittime negli Stati Uniti a causa del Covid-19 hanno superato le 700.000 unità, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta di un numero di persone più o meno equivalente alla popolazione della capitale Washington.

Dopo una risposta iniziale alla pandemia pesantemente criticata, gli Stati Uniti hanno da allora organizzato il lancio di vaccini efficaci, ma si ritrovano comunque ad aver registrato 700.258 morti, il maggior numero di vittime al mondo, molto più avanti di altri paesi come Brasile e India. E in tutto il mondo, calcola l’agenzia Reuters, le morti per la pandemia sono più di 5 milioni.

La soglia delle 700 mila vittime negli Stati Uniti è stata superata proprio nel giorno in cui il colosso farmaceutico Merck Sharp & Dohme (MSD) e Ridgeback Biotherapeutics hanno affermato in una nota che chiederanno all’Fda americana e poi agli altri enti regolatori di tutto il mondo l’autorizzazione all’uso in emergenza della pillola antivirale molnupiravir per il trattamento del Covid, dopo che uno studio clinico in fase avanzata ha mostrato che il farmaco ha dimezzato il rischio di ospedalizzazione e morte.

Nelle stesse ore è giunto anche il nuovo verdetto sul ricorso degli insegnanti di New York che avevano fatto ricorso contro il vaccino obbligatorio. La giudice della Corte suprema americana Sonia Sotomayor ha respinto l’appello di emergenza presentato da un gruppo di docenti per bloccare l’entrata in vigore dell’obbligo di vaccino per tutto il personale della scuola pubblica di New York.

I 148.000 dipendenti della scuola avevano tempo fino alle 17 ora locale di venerdì per avere almeno la prima dose di vaccino. Chi non l’avrà ricevuta sarà sospeso senza stipendio quando lunedì apriranno le scuole.

In California l’obbligo vaccinale sarà invece esteso agli studenti: «Richiederemo ai nostri bambini il vaccino Covid-19 per venire a scuola - ha detto il governatore Gavin Newsom - le nostre scuole richiedono già i vaccini per morbillo, parotite e altro. Perché? Perché i vaccini funzionano. Si tratta di mantenere i nostri bambini sicuri e sani». Il vaccino Pfizer, giè autorizzato sopra i 16 anni, dovrebbe adesso ottenere il via libera sopra i 12 anni e a quel punto scatterà l’obbligo per gli studenti della fascia di età interessata.

